国家统计局：10 月份我国工业机器人产量同比增长 26%，新能源汽车产量增长 17.1%

IT之家 11 月 16 日消息，据新华社报道，国家统计局新闻发言人付凌晖在 11 月 16 日举行的国新办新闻发布会上说，今年 10 月份，我国装备制造业和高技术制造业支撑明显，工业机器人产量同比增长 26.0%，3D 打印设备、锂离子电池产量同比分别增长 85.9%、30.0%。

10 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 4.8%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，10 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.21%。1—10 月份，规模以上工业增加值同比增长 5.3%。

分三大门类看，10 月份，采矿业增加值同比增长 0.7%，制造业增长 5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 4.4%。

分经济类型看，10 月份，国有控股企业增加值同比增长 2.1%；股份制企业增长 5.2%，外商及港澳台投资企业增长 3.0%；私营企业增长 3.2%。

分行业看，10 月份，41 个大类行业中有 28 个行业增加值保持同比增长。其中：

煤炭开采和洗选业下降 2.9%

石油和天然气开采业增长 9.4%

农副食品加工业增长 4.0%

酒、饮料和精制茶制造业增长 4.9%

纺织业增长 2.0%

化学原料和化学制品制造业增长 1.3%

非金属矿物制品业下降 2.3%

黑色金属冶炼和压延加工业下降 1.7%

有色金属冶炼和压延加工业下降 4.4%

通用设备制造业增长 8.5%

专用设备制造业增长 11.5%

汽车制造业增长 0.9%

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 9.2%

电气机械和器材制造业增长 8.1%

计算机、通信和其他电子设备制造业增长 19.4%

电力、热力生产和供应业增长 4.2%

分产品看，10 月份，规模以上工业 626 种产品中有 254 种产品产量同比增长。其中：

钢材 11161 万吨，同比下降 5.1%；

水泥 14375 万吨，下降 1.3%；

十种有色金属 685 万吨，下降 1.2%；

乙烯 356 万吨，增长 1.1%；

汽车 304.5 万辆，下降 7.7%， 其中新能源汽车 202.7 万辆，增长 17.1% ；

发电量 7940 亿千瓦时，下降 2.1%；

原油加工量 5830 万吨，下降 8.1%。

10 月份，规模以上工业企业产品销售率为 96.5%，同比下降 0.4 个百分点；规模以上工业企业实现出口交货值 15580 亿元，同比名义增长 18.6%。