U 盘屏幕也能跑《毁灭战士》，靠文件复制就能玩

IT之家 11 月 16 日消息，现在，《毁灭战士》（Doom）甚至能在 U 盘自带的 LCD 屏幕上运行，玩家只需通过与 U 盘之间复制文件就能游玩。硬件改装爱好者亚伦 · 克里斯托费尔（Aaron Christophel）在一段拆解视频中展示了这一成果。

这款 U 盘显示芯片上的型号标识已经被人为抹除，不过，克里斯托费尔发现设备保留了开放的调试接口，于是通过该接口提取了芯片固件，并据此确定了芯片型号。随后，他借助 AI 对硬件进行逆向分析，最终成功让《毁灭战士》在 U 盘屏幕上运行。

这款现成的产品名为 MOVESPEED MSSU10，一端配备 USB-A 接口，另一端配备 USB-C 接口。克里斯托费尔购买的是该系列容量最小的 128GB 版本，花费约 50 欧元（IT之家注：现汇率约合 368.1 元人民币）。正常情况下，U 盘屏幕会显示传输速度、剩余容量以及设备温度等状态信息。

这款 U 盘采用慧荣科技（Silicon Motion）的 SM2320G 作为主闪存控制器。此外，设备还配备了一颗独立的 C*Core CCM4101 微控制器，负责驱动分辨率为 428 × 142 的彩色 LCD 屏幕。这颗微控制器自带 2MB 闪存和少量 RAM。NAND 闪存颗粒上则印有闪迪（SanDisk）的标识。

除屏幕之外，这套硬件基本采用了常见的便携式 SSD 设计。

拆解过程中，克里斯托费尔发现，U 盘金属外壳两端的塑料部件使用了大量胶水固定。拆除这些部件后，首先可以取下显示屏并断开连接。接着，卸下 USB-C 端的盖板，就能将电路板抽出，不过这一步也造成了轻微的外观损伤。

显示芯片上的型号标识已经被抹除，克里斯托费尔推测，这很可能是通过激光处理完成的。这种做法会增加芯片识别和硬件改装的难度。

好在，电路板上的调试焊盘让他顺利找到了突破口。他首次尝试连接探针、接地端和 3.3V 电源引脚，就成功建立了连接，并立即读取了芯片内存。

读取过程中，芯片引导程序首先返回了一条带有 2023 年日期的版本信息，随后便是完整固件。这些信息为识别芯片提供了很大帮助。克里斯托费尔表示，这款芯片在市场上主要面向安全领域，例如指纹识别设备和门禁控制系统，但他没有发现这些相关功能在这款 U 盘上得到启用。

他还发现了一个令人困惑的问题：根据芯片数据手册和原厂固件，其工作时钟频率应为 200MHz，但实际测量结果只有 40.2MHz。目前尚不清楚原因。

不过，让《毁灭战士》在这款 U 盘上运行，还有一个更直接的问题：设备没有任何实体按键，玩家该如何操控游戏？

原因在于，显示芯片本身并没有 USB 接口。连接电脑后，它只能读取主存储控制器的工作状态，并通过这些信息判断数据传输速度。具体来说，主存储控制器提供了读写计数器，显示芯片每隔 50 毫秒就会通过 I2C 接口读取一次数据。

克里斯托费尔表示，与其依赖单个实体按键来控制游戏，这种方式反而更容易实现。他此前改装充电宝时，就曾采用过实体按键控制方案。

最终，他编写了一个名为 doomctl.py 的电脑端脚本，将键盘按键转换成定时的小规模双向文件传输操作。具体而言，脚本将不同指令编码为数据传输速率，每个传输方向各有五个速度等级，再通过不同的读写组合对应游戏中的按键操作。

控制方式也比较直观：方向键负责移动和转向，空格键或 Ctrl 键负责射击和开门，M 键则用于打开菜单。即使不运行这个脚本，用户也可以通过普通文件复制操作控制游戏，只是使用脚本后，操作体验会好得多。

至于游戏性能，表现就不那么理想了：运行帧率只有约 13 FPS，基本谈不上流畅。不过，游戏逻辑仍然以《毁灭战士》原版的每秒 35 个逻辑周期运行。

克里斯托费尔认为，芯片时钟频率可能是提升性能的最大突破口。如果能将实际运行频率提高到数据手册标注的水平，游戏表现或许还有改善空间。

游戏本身基于阿图尔 · 别涅克（Artur Bieniek）开发的 DMC100-DOOM 移植版本，该项目专门针对资源极其有限的微控制器进行优化。由于芯片闪存容量有限，目前只能容纳游戏的第一关 E1M1。此外，这款 U 盘没有蜂鸣器，因此游戏也无法发出声音。

尽管存在这些限制，克里斯托费尔还是完整玩通了这一关，只是游戏画面分辨率相当低。

整个项目的逆向工程和游戏移植工作都大量借助了 AI 完成。克里斯托费尔坦言：“如果没有 AI，我不可能在短短几个小时内完成这样的工作。”

目前，这个开源项目已经公开了源代码和预编译固件，预计会吸引更多硬件爱好者关注，甚至催生类似的改装项目。整个改装过程所需工具并不复杂，主要是一套调试探针。不过，克里斯托费尔也提醒其他爱好者，动手之前最好先备份设备原有固件。

至于他自己的这只 U 盘，在完成改装后已经重新装配，可以像普通 U 盘一样正常使用。当然，如果想怀旧一下，它依然能够运行《毁灭战士》。