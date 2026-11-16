任天堂《皮克敏 4：Switch 2 版》M 站玩家评分仅 1.8 分，被吐槽不值

IT之家 11 月 16 日消息，任天堂（Nintendo）11 月 12 日通过《皮克敏 4》（Pikmin 4）为不断扩充的 Switch 2 版本游戏阵容再添一员。此次升级不仅加入了新功能，还试图通过推出基于原版热门玩法“Dandori Academy”的新模式，为付费升级提供更多价值。不过，玩家评价出炉后，系列粉丝显然并不买账，认为这个升级版本并不值得花钱。

《皮克敏 4》Switch 2 版在 Metacritic 上获得媒体评测 83 分，表现并不差，仅比原版游戏的 87 分低了几分。但玩家评价却呈现出截然不同的结果。目前，该升级版在 Metacritic 上的玩家评分仅为 1.8 分，远低于系列其他作品，成为该系列迄今评分最低的一部。

需要注意的是，Metacritic 的玩家评分采用 10 分制，而不是 5 分制。

《皮克敏》系列一直是任天堂旗下表现不错的游戏 IP，在媒体和玩家群体中都拥有较高口碑。事实上，在此之前，所有编号正传作品的玩家评分都至少达到 8.1 分，而《皮克敏 4》的评分更是高达 8.9 分。

然而，此次推出的“Dandori Academy”升级版新增内容有限，显然让不少粉丝感到失望。

从玩家评论来看，批评主要集中在两个方面：一是付费升级所需的价格与新增内容不匹配；二是作为升级版核心卖点的“Dandori Academy”大量重复使用原版游戏内容，没有带来真正有吸引力的新体验。

一条给出 0 分的玩家评论写道：“为什么要花 10 美元（IT之家注：现汇率约合 66.8 元人民币），换来一个运行更慢、关卡还重复的游戏？”这名玩家还将《皮克敏 4》升级版与此前登陆 Nintendo Switch 的《皮克敏 3 豪华版》（Pikmin 3 Deluxe）进行了比较，后者为原版游戏加入了更多全新内容。

另一条给出 2 分的评论则表示：“Dandori Academy 重复利用了大量内容，目前一半的地图直接取自原版游戏，另一半虽然有所不同，但布局完全相同。”

此外，游戏升级后运行速度明显变慢，也是玩家普遍抱怨的问题。一名玩家称：“这个所谓的《皮克敏 4》升级版竟然让游戏运行表现明显变差，普通加载时间从原来的 6 秒延长到了 30 多秒。”

这并不是任天堂首次因为 Switch 2 付费升级版游戏受到批评。此前发售的《超级马力欧兄弟惊奇》（Super Mario Bros. Wonder）、《超级马力欧派对空前盛会》（Super Mario Party Jamboree）以及《星之卡比探索发现》（Kirby and the Forgotten Land）也都推出了 Switch 2 版本，游戏售价达到 80 美元（现汇率约合 534.3 元人民币）。已经拥有 Switch 原版游戏的玩家，则需要额外付费才能获得新增内容。

此前，这些升级版也曾因新增内容不足受到玩家质疑，但与此次《皮克敏 4》引发的强烈反弹相比，当时的批评声要小得多。

目前还不清楚，这次玩家反应如此激烈，究竟是因为《皮克敏 4》升级版的新增内容实在太少，还是因为 Switch 2 用户已经对任天堂一再推出内容有限的付费升级方案感到厌倦，终于决定通过差评表达不满。