Rockstar 前研究员披露《GTA》系列游戏开发幕后：为还原真实开放世界深入帮派、监狱调研

IT之家 11 月 16 日消息，Rockstar Games 为了让《侠盗猎车手》（GTA）系列的开放世界更加真实，曾安排研究团队深入现实中的帮派社区、地下赛车聚会和监狱，甚至与 FBI 特工、毒品走私者及真实帮派成员交流。

据 IGN 报道，一名前 Rockstar 研究员 Gregory Johnson 独家对该媒体分享了自己参与《GTA 5》和《GTA 6》开发期间的幕后经历。

了给《GTA 5》提供现实素材，他曾在深夜跟随警察前往洛杉矶东部地区进行实地考察。当时，开发团队需要研究现实中的洛杉矶，再将其转化为游戏中的虚构城市「洛圣都」（Los Santos）。

Johnson 回忆称，当时他们所在的社区仍有活跃的帮派活动，街头随处可见相关迹象，因此自己始终感到紧张。他知道随行警察携带武器，但仍忍不住担心现场可能发生意外。

当警车经过一个街角时，附近屋顶突然传来一声口哨，随后其他位置也陆续响起回应。口哨声沿着屋顶哨兵组成的警戒网络不断传递，用于提醒其他帮派成员有警察进入社区。紧接着，几辆摩托车从附近巷道驶出，迅速追上警车，并分别停在车辆两侧，陪同警车在社区内巡逻。骑手戴着面罩，透过车窗紧盯着车内人员。

Johnson 表示，洛杉矶的墨西哥裔帮派组织程度很高。当时他逐渐意识到双方都不希望局势升级。警察没有主动挑起冲突的意愿，帮派成员也没有必要与警方发生暴力对抗，而开发团队此行只是为了了解当地环境，并尝试从车窗伸出长焦镜头拍摄照片。

最终，整个团队顺利完成考察路线，所有人都安全返回酒店。不过，Johnson 坦言，当他亲眼看到整个社区迅速进入警戒状态时，才真正感受到这种环境的紧张气氛。他认为，如果要在游戏中还原这种场景，确实需要了解当地真实的运作方式，但亲身置身其中时，仍会担心事情随时可能失控。

他还回忆称，自己当时需要不断安抚同行的团队成员，其中不少人来自苏格兰、英格兰和爱尔兰，此前从未见过这样的场面。每当有人询问情况是否正常，他都会回答「一切都很好」，尽管自己心里其实相当紧张。Johnson 将这次经历形容为“介于实地考察与间谍行动之间”。

Johnson 此前在嘻哈音乐杂志《Vibe》工作了 16 年，也曾参与《The Source》等知名音乐刊物的工作，因此对美国嘻哈文化及相关亚文化有着深入了解。Rockstar 招募他，不仅看重他的实地调研能力，也希望借助他在音乐圈积累的人脉，为游戏开发团队牵线搭桥。

他介绍称，Rockstar 联合创始人 Dan Houser 曾希望建立一支专业研究团队，能够持续向开发人员提供类似学术研究和新闻报道的资料。Johnson 加入后，团队逐渐形成了一套内部文化调研机制，研究范围涵盖流行文化、不同亚文化群体及其社会背景。

Johnson 表示，Rockstar 此前在游戏中对牙买加帮派成员、黑手党文化以及日本黑帮等题材都有过深入刻画，这些都是研究团队重点关注的对象。随着游戏画面、玩法、配音和任务设计不断进步，开发人员对背景资料的需求也越来越高。研究团队需要结合游戏发生的年代、地点以及创作方向，深入现实社会和流行文化中寻找素材。

在实际工作中，Johnson 会以记者的方式深入不同群体，接触帮派成员、地下街头赛车爱好者等人群，并将观察到的内容整理成定期报告，发布到 Rockstar 内部博客，供编剧和设计人员参考。

事实上，这些调研成果并不一定都会直接出现在游戏中，其中一部分最终会被转化为游戏电台广告、虚构电视节目、角色故事线、随机遭遇事件以及路人 NPC 的日常对话。研究团队还会寻找现实中具有鲜明个性的人物，将他们的经历和性格特征融入虚构角色，让游戏世界更具真实感。

例如，其中一次调研甚至涉及一名曾亲自认识已故哥伦比亚毒枭巴勃罗 · 埃斯科巴（Pablo Escobar）的毒品走私者。此人曾深度参与 20 世纪七八十年代的「可卡因牛仔」时代，当时麦德林贩毒集团通过各种渠道将毒品从哥伦比亚运往美国迈阿密。Johnson 认为，研究团队与这名走私者的部分访谈内容，很可能为《GTA Online》中的「佩里科岛抢劫任务」提供了灵感。

据 Johnson 介绍，这名走私者曾帮助哥伦比亚贩毒集团研究水下运输系统，利用不同性能的潜艇，将货物从哥伦比亚海岸运往美国。后来，哥伦比亚贩毒集团与墨西哥贩毒集团达成合作，运输模式也随之发生变化。

在访谈中，这名走私者向 Rockstar 研究人员讲述了自己向埃斯科巴缴纳保护费，以及曾遭另一名贩毒集团成员绑架、被关押在某处破旧房间并担心自己随时可能被杀害的经历。这些故事让开发团队得以了解有组织犯罪活动最猖獗时期的真实情况。

不过，与这些人物接触也存在一定风险。尽管 Rockstar 会通过严格的保密协议保护受访者身份，Johnson 仍担心自己可能因为接触这些人而卷入私人恩怨。他回忆称，自己曾在迈阿密与这名走私者及其助手待在一起，当时突然意识到，对方随时可能遭到仇家报复，而这些人恐怕不会区分他和走私者之间的关系。

除了实地考察，Rockstar 还会邀请现实中的帮派成员参与游戏配音和动作捕捉工作。Johnson 表示，DJ Poo、Estevan Oriol 和 Mister Cartoon 等人曾帮助公司联系真实的街头帮派成员，让他们在游戏中担任一些小角色。

这种做法与美剧《黑道家族》和《火线》有些相似。例如，《黑道家族》演员 Tony Sirico 曾与甘比诺犯罪家族有过联系，后来在剧中饰演 Paulie Walnuts；《火线》则曾邀请巴尔的摩街头的真实人物参与演出。

Johnson 称，部分受邀参与配音的人员来自萨尔瓦多裔帮派，身上甚至布满纹身。当开发人员要求他们重复某句台词时，这些人有时会直接指出台词不符合现实中的表达习惯，并告诉制作团队真正的帮派成员会如何说话。

他认为，尽管研究团队会尽可能收集资料，让剧本中的对话符合现实，但真正经历过这些生活的人，显然更了解当下最新的俚语和表达方式。不少参与者也很高兴能够接触游戏开发行业，并获得为游戏配音的机会。

Johnson 的工作并不只有危险经历。在参与《GTA 6》开发期间，研究团队曾乘坐直升机从迈阿密飞往基韦斯特，沿着佛罗里达群岛低空飞行，并使用长焦镜头记录沿途环境。他表示，自己此前从未以这种视角观察过这座城市及周边地区。

此外，研究团队还曾实地探访监狱，与 FBI 特工及帮派成员交流，并参与各种地点勘察工作。Johnson 表示，团队的职责范围相当广泛，无论是地下犯罪世界、街头赛车文化，还是其他游戏涉及的现实环境，只要能够帮助开发人员获得更真实的体验，都属于他们的调研范围。

正是这种深入现实社会的调研方式，让 Rockstar 的开放世界作品拥有了较强的沉浸感。随着《GTA 6》临近发售，玩家对游戏细节的关注也持续升温。此前有报道称，该作预购收入已经达到数亿美元规模。

Rockstar 此前也曾公开介绍《GTA 6》的实地调研经历，包括研究人员在佛罗里达州各地走访，并与帮派成员和警察接触。Johnson 在游戏开发中期离开了 Rockstar，但他强调，这类调研并不是游戏开发初期的一次性工作，而是会贯穿整个开发周期，持续帮助编剧和设计人员了解游戏所参考的现实文化环境。