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OPPO Pad Air6 平板电脑发布：2.8K 120Hz 柔光屏，国补后 2209.15 元起

2026/11/16 20:16:25 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream風見暉一 的线索投递！

IT之家 11 月 16 日现场消息，OPPO Pad Air6 已发布，新品面向学习与影音场景，售价 3099 元起（限时 2599 元起，国补后 2209.15 元起），11 月 20 日开售。

IT之家注意到，OPPO Pad Air6 延续轻薄化设计路线，整机重量约 603g，厚度约 6.89mm。

屏幕是此次升级的重点之一。Pad Air6 配备 2.8K 分辨率屏幕（2800×1980），支持最高 120Hz 刷新率，并具备 30/60/90/120Hz 多档刷新率自适应切换能力。

针对室内灯光环境下的使用痛点，OPPO 为 Pad Air6 推出了“新一代明眸柔光屏”，主打灯下不反光、降低长时间观看的视觉疲劳，更贴合学生群体在教室、图书馆等场景下的使用需求。

面向学习场景，Pad Air6 搭载全新 OPPO 笔记应用，功能覆盖 PDF 导入、图片插入、录音、资料批注与课堂记录，支持手写笔输入。

性能方面，该机搭载天玑 7360 Super 处理器。系统方面，Pad Air6 搭载 ColorOS 17，官方以“六年流畅耐用、入学用到毕业”作为流畅度承诺的宣传口径。

续航方面，OPPO Pad Air6 电池容量典型值为 10050mAh，额定值为 9800mAh。网络方面，Pad Air6 支持 5G 通信共享功能，可通过身边的 OPPO 手机为平板提供网络连接。

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关键词：OPPOOPPO Pad Air6

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