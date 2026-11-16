华为 WATCH Air 新款智能手表外观曝光：圆润机身 + 超轻薄设计，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统

IT之家 11 月 16 日消息，博主 @鹏鹏君驾到 今日曝光了一款华为穿戴新品 —— HUAWEI WATCH Air 智能手表。

从画面可以看到，华为 WATCH Air 采用超轻薄设计，拥有圆润的弧面机身，侧边配有一枚旋转表冠按钮和一枚多功能按键。此外，这款手表还预装了鸿蒙 HarmonyOS 系统。

目前，华为官方暂未公布这款手表的具体配置信息，但爆料提到，这款手表将采用高亮钛一体化设计，提供黑、银、金三种配色。IT之家也将持续关注这款智能手表新品，并在第一时间带来最新情报。

延伸阅读

综合多位数码博主的爆料，WATCH Air 是华为一个全新的智能手表系列，定位介于现有产品线之间，主打轻薄与日常佩戴。

“Air”这一命名华为此前曾在手机产品上使用，如 2025 年发布的 Mate 70 Air。此次将 Air 概念延伸到智能手表，被视为面向追求轻巧、不喜厚重表体用户的新选择。

关于钛合金材质，其相比不锈钢重量大约轻 40% 至 50%，同时强度更高、耐腐蚀性更强、亲肤性更好。华为此前已在 GT 系列、Fit 系列的 Pro 机型上采用过钛合金或钛合金表圈，工艺积累较为成熟。

续航方面，有爆料称 Watch Air 将采用高硅叠片异形电池，硅含量超过 10%，能量密度提升约 6%，续航约为 5 天。功能上，其健康功能预计看齐 WATCH 6，运动功能看齐 WATCH GT 7 Pro。另有爆料提到该表配色可能多达 6 种。

作为参照，华为此前的 WATCH 5 于 2025 年 6 月发布，采用 316L 不锈钢表壳，支持 X-TAP 智感窗、腕上小艺、手势操控、eSIM 独立通话、一键微体检、ECG 心电分析等能力。