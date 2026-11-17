IT之家 11 月 17 日消息，据央视新闻今日报道，我国“梦想”号大洋钻探船近日圆满完成开路泥浆循环系统的海试任务，刷新了同类系统国际最大作业水深纪录。

“梦想”号是全球唯一具备 11000 米钻探能力的大洋钻探船，具备大洋钻探、深海油气勘探等多种作业能力。本次海试任务历时 33 天，搭载的回收循环钻井系统分别在 142.7 米和 2004.8 米水深海域完成全流程作业及功能验证，成功实现泥浆循环回收与再利用。

中国地质调查局天然气水合物工程技术中心开发室主任于彦江介绍，这套系统能够在钻井系统开路钻进的情况下，实现泥浆的循环、回收与再利用，可以有效解决长周期深海钻探所面临的泥浆消耗量巨大，以及井口安全影响这两个关键问题，具有安全、高效、绿色的功能。

IT之家注意到，“梦想”号入列两年来，成功应用 4 种钻探模式，先后完成井控系统海试、天然气水合物钻探、大洋科学钻探试钻等 9 个航次任务。

自然资源部中国地质调查局介绍，在我国首艘大洋钻探船入列两周年之际，历时 33 天，“梦想”号圆满完成我国自主研发的首套 2000 米级深海无隔水管泥浆回收循环钻井系统海试任务，填补了国内相关领域技术空白，刷新同类系统国际最大作业水深纪录。

“梦想”号搭载了全球首套兼具油气勘探和岩心钻取功能的液压举升钻机，具备大洋钻探、深海油气勘探和天然气水合物勘查试采等多种作业能力。