IT之家 11 月 18 日消息，Digital Foundry（数毛社）在最新一期 DF Direct Weekly 节目中表示，《GTA6》这款开放世界大作对 CPU 要求十分高，导致 PS5 Pro 在内的本世代主机只能以最高 30 帧运行。

IT之家注意到，Rockstar 直到游戏发售前不到一周才确认《GTA6》在所有主机最高 30 帧，此前该问题备受玩家关注。

数毛社表示，当游戏处于 30 帧模式时，主机在每帧拥有 33.3 毫秒运算时间算出整个世界、NPC 和物理效果。如果将帧率提升至 60 帧，每帧可用运算时间将缩短至 16.7 毫秒，因此 60 FPS 实在是不太现实。

至于玩家们一直期待的 40 帧模式，每帧拥有 25 毫秒运算时间。虽然这个数字看起来比较温和，但 R 星如果真的想要实现，必须进行大量内容删减和优化工作。

数毛社认为，《GTA6》游戏世界拥有大量细节丰富的交互系统，非常依赖 CPU 运算。而 PS5 Pro 的 CPU 相比普通版 PS5 仅有小幅度提升，如果 R 星一味追求高帧率，只会给自己招来麻烦，因此将最高帧率锁在 30 FPS 算是合理的选择。