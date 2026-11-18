IT之家 11 月 18 日消息，美国多家科技企业近日接连遭遇技术故障，受影响范围从苹果消费者服务延伸至美国国家安全局（NSA）的机密通信网络。

从航空出行和银行交易，到美国国家安全局的机密工作，一连串技术故障正在扰乱美国社会的日常运转，令公众对老化技术基础设施愈发不信任。

今日凌晨，苹果因内部软件更新引发大范围服务中断，导致部分用户无法正常使用 iCloud、App Store、Apple Pay 等服务。与此同时，美国国家安全局内部用于传输机密信息的网络 NSANet 也出现故障。

据美国有线电视新闻网（CNN）和 CBS 新闻报道，美国国家安全局用于内部传输和共享机密信息的网络 NSANet 于当地时间 11 月 17 日出现故障。多名知情人士称，该网络一度无法正常运行，导致部分内部系统受到影响。

美国国防部一名官员向美联社表示，此次问题发生在例行维护期间，国家安全局经历了临时性系统性能下降。另一名知情人士则称，故障与网络例行补丁更新有关。

美国国家安全局随后表示，虽然部分内部系统受到影响，但任务关键能力仍然保持正常，机构执行国家安全任务的能力没有受到影响。

为缓解系统恢复期间的登录压力，国家安全局还调整了部分员工的到岗时间，采取错峰安排，避免数万名员工同时登录计算机系统。根据 CBS 新闻报道，部分工作还被转移至该机构位于美国其他地区的设施处理。

此外，美国国家安全局拥有多个备用设施，以便在主要系统出现问题时维持必要业务运行。目前，受影响网络的具体故障原因及全面恢复时间尚未明确。

实际上，此次故障发生前，美国多项关键数字基础设施已经接连出现技术问题，例如亚马逊 AWS 服务、微软 365 服务、航空交通管理系统、联合航空内部系统以及摩根大通等银行服务在近日均出现过不同程度的技术故障，影响了办公通信、航空运行和金融服务。

亚马逊 AWS ：11 月 15 日，US-EAST-1（北弗吉尼亚）区域出现连接问题、IAM Identity Center 身份验证失败、账户注册错误及部分网络连通性问题，影响多项服务（如 CloudWatch、Connect 等），持续约 2–3 小时后恢复。此前 11 月也有其他区域小规模事件。

微软 365 服务 ：11 月 12 日开始全球性中断（持续至 13 日 / 14 日），影响 Outlook、Exchange Online、Teams、Copilot 等。根因是 7 月引入的潜伏软件缺陷，叠加流量增加和服务器容量问题，导致网络网关服务器大面积无响应（峰值超过 80%）。影响全球多国企业和机构，是近年来较长的一次。

航空交通管理系统（FAA） ：11 月 13 日，因通信 / 雷达系统不稳定（与承包商更换路由器、从铜线升级到光纤相关，导致数据过载），FAA 下令全国性地面停飞（nationwide ground stop），持续约 4–5 小时。影响约 1.2 万架次航班取消，是 911 事件后最长的一次全国停飞，且后续多日的航班仍受余波影响。

联合航空（United Airlines）内部系统 ：11 月 16 日，出现广泛系统故障，影响飞行员使用的应用程序（包括最终飞机重量计算、机组通信等），导致部分离港航班延误（约 30 分钟至 1 小时多，影响不到 150 架次）。已恢复，官方表示无网络安全迹象，也与 FAA 事件无关。

摩根大通等银行服务：11 月 16 日，摩根大通因本地硬件系统中的软件 bug 导致交易处理变慢，客户报告账户访问、余额查询、转账等问题。问题波及与之有交易往来的其他银行（如 Bank of America、Wells Fargo 等）及 Zelle 支付，但并非系统性崩溃，其他银行自身系统大多正常。当日晚间恢复，官方确认非网络攻击。

目前没有证据表明此次网络故障由网络攻击引起，而且也没有可靠证据表明上述事件之间存在共同原因，也没有证据证明这些故障属于协调一致的网络攻击。

尽管没有迹象表明这些事件彼此相关或出自恶意行为方之手，猜疑和不安仍在蔓延。过去一周的系统故障造成严重混乱，甚至引发美国消费者恐慌性抢购。开市客耐储食品、饮用水和电池等物资的销量激增，分析师也将该公司的目标股价从 1100 美元上调至 1,150 美元（IT之家注：现汇率约合 7,682 元人民币）。截至周日，开市客网上销售的大部分高价发电机已经售罄。

风险情报公司 Dataminr 威胁研究与网络工程总监 Joe Slowik 表示，如此多引人关注的事件在短时间内密集发生，既不寻常，也令人担忧。“我们已经过度依赖那些摇摇欲坠的基础设施，却高估其可靠程度。”尽管没有公开迹象显示这些计算机故障相互关联或由黑客造成，但综合来看，它们触动了围绕 AI 的更广泛焦虑，包括 AI 工具可能让恶意行为方更容易瘫痪关键服务，或大规模实施网络犯罪。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。