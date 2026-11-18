IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 18 日）发布博文，报道称微软计划为 Windows 11 引入名为“基线保护”（Baseline protection）的全新安全机制，整合 TPM 2.0、安全启动等多项防护，成为一个应用可直接读取的“通过 / 未通过”安全状态。

Windows 11 安全设置页面中的新基线保护。

在部署方面，微软目前已邀请 Windows Insider 项目成员测试，计划 2027 年推出上线。在厂商方面，Adobe、暴雪 Battle.net、1Password 及考试平台 Schoolyear 已开始测试该机制。

功能方面，该机制汇总多项底层安全功能，形成统一的、可版本化的“通过 / 未通过”结果供应用读取，从而判断这台电脑是否满足应用要求的安全基线。

在检查方面，IT之家援引博文介绍，首个版本包含 8 项安全要求，覆盖硬件信任根、启动链、内核和驱动防护等：

检查项 作用 TPM 2.0 安全处理器 在硬件层面保护密钥、凭据等敏感数据 安全启动（Secure Boot） 阻止恶意程序在系统启动阶段加载 基于虚拟化的安全性（VBS） 将关键系统进程隔离在受保护环境中 内存完整性 阻止恶意代码注入 Windows 受保护内存区域 仅加载已签名驱动 防止未签名驱动被加载 Windows 认证驱动 要求驱动符合微软签名与认证规则 内核调试保护 阻止工具绕过 Windows 内核安全机制 易受攻击驱动保护 拦截已知存在漏洞的驱动

该媒体指出在日常使用中，普通用户最容易关闭安全启动和内存完整性，前者可能为了安装 Linux 双系统，后者有时被部分玩家关闭以追求游戏性能。

用户可在“设置 > 安全 > 基线保护”页面查看状态，若缺少安全启动等项，系统会提供开启指引，部分设置需重启或进入 UEFI 完成。

开发者可以根据“通过 / 未通过”安全状态，决定应用的应对方式，包括仅提示警告、限制部分功能，或直接拒绝运行。微软强调“平台只是报告状态，策略由开发者决定”。对于用户而言，未来如果关闭了安全启动、内存完整性等关键防护，恐怕无法顺利使用部分应用。