IT之家 11 月 18 日消息，据路透社今天（18 日）晚间报道，Java 编程语言曝出安全漏洞，黑客可能利用漏洞远程执行恶意代码，甚至导致系统崩溃。为此，美国和韩国当局紧急呼吁 Java 用户安装安全更新。

Java 在韩国应用广泛，漏洞引发政府高度警惕。当地时间 17 日，韩国总统办公室紧急召集有关部门开会，商讨提前防范和应对措施。

IT之家注：Java 由甲骨文及开源开发工具包提供，政府、企业、金融机构和军方的许多关键信息系统都使用这种编程语言。

美国网络安全和基础设施安全局发布安全公告，要求立即修复漏洞，不过没有确认近期发生的系统故障与 Java 漏洞存在联系。

甲骨文暂未回应置评请求，在 11 月 17 日发布的 Java 开发工具包更新中，就包含了漏洞修复程序。

当地时间 18 日，韩国科学技术信息通信部、韩国互联网振兴院要求公共机构及民营企业尽快安装安全补丁。

编程工具开发商 JetBrains 在 2021 年的一项调查显示，韩国公共和私营部门对 Java 的使用率较高，因此被认为特别容易受到此次安全漏洞的影响。

根据 JetBrains 的调查，Java 在韩国的使用率达到 53%，明显高于 30% 的全球平均水平。

韩国政府去年的调查还显示，公共部门对 Java 的依赖程度更高。在政府信息系统使用的编程语言中，Java 占比达到 72%。