IT之家 11 月 19 日消息，11 月 18 日，根据 Omdia 最新研究，2026 年第三季度，中东地区（不包括土耳其）智能手机出货量同比下降 29%，至 1,070 万部，创两年来最大跌幅。

IT之家从报告获悉，零部件成本上涨、入门级设备供应有限以及零售需求疲软是导致市场下滑的主要因素。此外，夏季旅游带来的季节性需求放缓、地缘政治不确定性以及渠道补货趋于谨慎，也进一步加剧了市场压力。随着手机价格持续上涨，各厂商更加注重库存管理，并有选择性地提供市场支持，尤其是在低价智能手机细分市场。

报告提到，中东地区各市场的下滑幅度并不一致。沙特阿拉伯智能手机出货量同比下降 29%，阿联酋下降 12%。尽管市场推出了返校季促销和国庆日优惠活动，但零售商表示，在夏季旅游旺季延长的情况下，门店客流量仍有所减少。伊拉克市场表现尤为疲软，智能手机出货量同比大幅下降 58%，降至 2023 年第一季度以来的最低季度水平。货币汇率承压、政治和经济环境不稳定，以及智能手机价格持续上涨，进一步削弱了这一价格敏感型市场的消费者购买力。在中东其他市场，宏观经济方面的挑战也进一步加大了手机厂商的运营压力。

“中东智能手机市场的价格水平正在不断上升，但这并不一定意味着消费者的偏好正转向高端机型。”Omdia 首席分析师 Manish Pravinkumar 表示，“随着零部件成本上涨不断压缩入门级机型的利润空间，厂商正逐步缩减低价机型的产品布局，并将重点转向利润率更高的产品。这一趋势导致售价低于 200 美元的智能手机出货量大幅下降 56%，而 400 至 599 美元价格区间的出货量则增长 65%，推动该地区智能手机平均售价（ASP）升至创纪录的 511 美元。

三星（Samsung） ：受 Galaxy A17 和 A07 4G 需求强劲以及零部件供应稳定的推动，三星市场份额从去年同期的 34% 提升至 45%。其覆盖多个价格区间的广泛产品组合，有助于在消费者价格敏感度不断提高的情况下，减轻出货量下滑带来的影响。

小米 ：凭借 Redmi 17 4G 和 Redmi A7 Pro 4G，小米重返市场第二位。与此同时，公司继续调整入门级产品布局，将更多资源集中于利润率较高的机型和市场。

苹果（Apple） ：尽管出货量有所下降，苹果的市场份额仍提升至 12%，这主要得益于高端市场需求以及成熟的渠道合作关系。由于 iPhone 18 标准版在发布时缺席，与去年同期覆盖更广的 iPhone 17 产品阵容相比，苹果向渠道的出货量有所减少。

荣耀（HONOR） ：在连续三年实现增长后，荣耀首次出现两位数的出货量下滑，尽管其通过 HONOR Choice T10 进一步拓展了 150 美元以下价格区间的产品布局。HONOR X7e 约占荣耀总出货量的五分之一，凸显了其较高价位 X 系列机型仍然发挥着重要作用。

传音（TRANSSION）：受零部件成本上涨冲击低价市场策略的影响，传音在前五大厂商中出货量降幅最大。其中，TECNO 凭借 Spark Go 3 等机型成为传音旗下出货量最大的品牌。尽管市场需求疲软，伊拉克和沙特阿拉伯仍是传音集团的重要市场。

参考

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