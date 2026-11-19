IT之家 11 月 19 日消息，谷歌旗下 Google Labs 昨日（11 月 18 日）推出实验性产品智能体 Stitch Loop，可连接代码库与线上实时数据，在软件发布后持续发现问题、提出改进方案并编写代码。

与完成单次任务便结束的工具不同，该智能体围绕团队设定的目标全天候运行，目标达成后仍会监测，防止相关指标再次下滑。IT之家附上相关演示视频如下：

Stitch Loop 支持 180 多种集成，也可通过自定义 MCP 服务器或本地命令行上传资料。其工作流程包括发现改进机会、提供备选方案、编写代码和跟踪效果，形成持续优化循环。

在默认情况下，Stitch Loop 会执行网络安全、响应延迟和无障碍访问 3 次循环（用户可以额外设置循环次数），每次循环都会经历以下 4 个步骤：

建议： Stitch Loop 以产品中的证据为基础，呈现出实现目标进展的机会。

解决方案： 每个建议都附带一个或多个解决方案，个隔离的云沙盒中编写代码，并打开一个 GitHub 拉取请求以供你审阅。在相关情况下，PR 将包含 Loop 所完成工作的截图和视频。

反思：Stitch Loop 会实时监控产品数据，帮助你实现目标，从每一个正面或负面结果中学习，以提升下一轮洞察。一旦目标达成，它就会持续观察，以防改动失误。

在执行环节，智能体会根据用户选定的方案，在隔离的云端沙箱中编写代码，再向 GitHub 提交代码合并申请，必要时附上截图或视频。谷歌强调，所有改动都必须经过人工审核才能合并，最终决定权仍在人类手中。