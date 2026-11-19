IT之家 11 月 19 日消息，据央视新闻报道，北京时间 2026 年 11 月 19 日 6 时 51 分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将实践二十四号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

此次任务是长征系列运载火箭的第 678 次飞行。

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实践二十四号卫星属于我国的实践系列卫星。该系列卫星主要用于科学探测与技术实验，是我国卫星家族中诞生最早、成员最为庞大的系列之一。1971 年 3 月 3 日，我国发射了第一颗科学实验卫星实践一号，它是中国发射的第二颗卫星，基于东方红一号备份星研制，设计寿命为一年，但实际在太空中工作了 8 年之久。

执行本次任务的长征二号丁运载火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，是常温液体二级运载火箭，具备不同轨道要求下单星、多星发射能力，其 700 公里太阳同步轨道运载能力为 1.3 吨。

本次任务是长征系列运载火箭的第 678 次飞行。此前的第 677 次飞行于 2026 年 11 月 11 日在酒泉卫星发射中心实施，由长征二号丁运载火箭将探源计划探路者卫星送入太空。