IT之家 11 月 19 日消息，零跑汽车今日公布全新零跑 Lafa5 更多规格，包括续航、动力、辅助驾驶、底盘等信息。

据介绍，该车升级 69.7kWh 大电池，实现 640km CLTC 纯电长续航；配备激光雷达 + 高通 8650 高阶辅助驾驶，拥有 28 个智能感知硬件、端到端大模型、40 项辅助驾驶功能；全域 800V 高压平台 +3C 快充，SOC 30-80% 快充仅需 16 分钟。

该车标配 FSD 可变阻尼减振，兼顾滤震舒适与过弯支撑；搭载六合一高性能电驱，最大功率 185kW，实现 6.06 秒零百加速；中欧底盘团队联合调校，50:50 前后黄金轴荷比；LMC 一体化运动融合控制技术，支持运动融合控制、120km/h 爆胎稳定、动态转向辅助、高速预稳定控制等。

安全方面，该车还支持 4-130km/h 紧急制动辅助 AEB、80-130km/h 紧急转向辅助 AES、误加速抑制 MAI 系统等。新车采用 9 横 7 纵硬核安全笼式车身设计，高强钢占比 77.5%，扭转刚度 34500N.m/deg；CTC2.0 Plus 电池底盘一体化，号称“热失控后 48 小时不起火不爆炸”。

IT之家注意到，全新零跑 Lafa5 将在 11 月 27 日开幕的 2026 广州车展上正式上市。新车的升级项目包括 800V 高压平台、AR-HUD、零重力座椅、全车 14 扬声器、17.3 英寸中控屏等。

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