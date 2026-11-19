IT之家 11 月 19 日消息，据证券时报今日报道，富士康旗下富智康集团已获得 OpenAI 手机项目订单，将参与相关产品的整机组装。富士康同时是苹果 iPhone 的主要组装商。

报道称，若 OpenAI 手机最终面市，其将进入手机终端市场，并可能围绕 AI 交互体验，与现有手机品牌展开更直接的竞争。相关产品方案、订单规模及量产安排，仍有待进一步获悉。

每日经济新闻今日援引供应链消息，OpenAI 首款 AI 硬件产品计划于 2026 年底启动出货，多家中国厂商参与该项目，其中立讯精密独家承担整机制造，并同时供应核心零部件。关于这款硬件的具体形态，OpenAI 官方尚未正式公布。

此前有报道称，该设备由 OpenAI 与前苹果首席设计官 Jony Ive 的 LoveFrom 工作室合作开发，可能是一款外形类似“甜甜圈”、尺寸接近冰球的无屏设备，集成麦克风、扬声器、摄像头及多种环境传感器，主要依靠语音交互并具备感知周围环境的能力。传闻中该产品定价可能在 300 至 400 美元（IT之家注：现汇率约合 2,004 至 2,672 元人民币）区间，但尚未得到官方确认。