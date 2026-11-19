IT之家 11 月 19 日消息，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志今日发文宣布，HUAWEI XSCENE 车载激光投影焕新升级。针对不同的用车场景，支持了 5 种投影模式。

IT之家附官方示例如下：

IT之家了解到，HUAWEI XSCENE 车载激光投影还支持业界唯⼀⼀机五投，搭配华为自研专利折叠镜头，可快速搭建露天影院，宣称“车内车外都能看”。

今年 5 月上市的鸿蒙智行全新一代问界 M9 就首创了一镜双投观影系统，搭载潜望式投影技术与 46 英寸车外巨幕，可在车外观影。同时，该车还首创智能分屏投影巨幕功能，支持双 16 英寸观影，双独立音区。

延伸阅读

HUAWEI XSCENE 是华为乾崑智能汽车解决方案旗下用于智能座舱的车载激光投影方案。2026 年 4 月 23 日，华为乾崑技术大会在北京举行，会上首发了 HUAWEI XSCENE LCoS 车载投影光机，采用行业首批激光光源，支持 LCoS 技术清晰成像，是华为发布的首个 LCoS 车载激光投影。

此次升级的 5 种投影模式分别为悬浮窗、单屏、双屏、全屏和露天影院。其中悬浮窗模式以小窗形式呈现内容，可在迎宾接待时播放画面，行驶中也能切换显示导航、歌词和安全提示等信息；单屏模式支持画面随座位变化智能调整，乘员更换座位后投影画面可相应跟随，并采用液冷散热方案降低运行噪声。

双屏模式可同时显示两个画面，方便两名乘员分别观看不同内容，该投影通过德国莱茵 0 有害蓝光认证；全屏模式可提供 32 英寸投影画面，面向电影观看与车内游戏等场景，支持 98% P3 影院级广色域、2000:1 对比度；露天影院模式则将使用范围延伸至车外，采用潜望式折叠镜头和磁吸快装设计，可与 HUAWEI SOUND 车载音响联动，约 3 分钟即可完成搭建。

所谓“一机五投”，具体指单人看、双人看、悬浮看、躺着看和坐着看，搭配华为自研专利折叠镜头实现。

目前 HUAWEI XSCENE 车载激光投影已确定搭载于东风与华为全栈共创品牌奕境汽车的首款车型奕境 X9，该车于 2026 年 7 月 15 日官宣搭载，7 月 20 日在成都下线首台量产车。

全新一代问界 M9 于 2026 年 5 月 27 日在深圳发布，标准版官方零售价 47.98 万元起，Ultimate 领世加长版 64.98 万元起，6 月开启批量交付。该车搭载双百万像素投影系统，支持车内 32 英寸巨幕与车外 46 英寸投影，实现一镜双投。