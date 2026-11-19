IT之家 11 月 19 日消息，零刻 (Beelink) 今日推出了 ME Pro 四盘位 NAS 的龙芯 2K3000 版本。其预装 Loongnix 操作系统，板载 64GB eMMC，无 DDR4 内存版为 2,015 元。

龙芯 2K3000 提供 8 核 2.2GHz LA364E CPU、LG200 GPU 拥有≥6TOPS 的 INT8 AI 算力，VPU 支持 4K 60FPS。

该 NAS 提供 2 个 M.2 2280 盘位（分别支持 PCIe Gen3 ×1 和 SATA），另有 4 个 3.5"/2.5" SATA 盘位；配备瑞昱 RTL8852BE 无线网卡，支持 Wi-Fi 6 & 蓝牙 5.4。

外部 I/O 方面，其正面提供 1 个 USB-A 5Gbps；反面提供 1 个 USB-A 5Gbps、1 个 USB-C 5Gbps、1 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、2 个 2.5GbE RJ-45、1 个 3.5mm 音频插孔。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。