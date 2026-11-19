IT之家 11 月 19 日消息，今日 iCAR 旗下全新车型 V25 正式上市，新车共推出 4 款配置，官方指导价为 12.98 万 —15.98 万元，限时超级红包价 11.98 万 —14.98 万元。作为一款搭载增程动力系统的方盒子 SUV，iCAR V25 同时提供两驱与四驱版本，最高 CLTC 纯电续航可达 210 公里，综合续航突破 1200 公里。

IT之家注意到，设计上，V25 延续 iCAR 家族“未来经典”的设计语言，整体造型方正挺拔。前脸采用复古圆形大灯与双拼色格栅的组合，配合包覆式机盖，在硬朗气质中融入了精致感。车身侧面线条简洁平直，窗线开阔，带来通透的侧向视野；高集成科技岛、半隐藏式机械门把手以及可拆卸的 D 柱盲窗饰板，则在细节处兼顾了美感与功能性。车尾的九宫格结构高位制动灯，进一步强化了整车的辨识度。

尺寸方面，新车长宽高分别为 4636/1920/1855mm，轴距 2820mm。越野参数上，V25 拥有 30° 接近角、28° 离去角和 17° 纵向通过角，离地间隙 197mm，最大涉水深度达 600mm。

进入车内，15.4 英寸 2.5K 视网膜中控屏成为视觉焦点，车机搭载高通骁龙 8538 芯片，并支持 CarPlay、HiCar、CarLink 三大互联方案。针对越野场景，新车还配备了专业智能越野仪表，可实时显示侧倾角、俯仰角、胎压、海拔等关键信息。

座椅配置方面：主驾支持 6 向电动调节，副驾为 4 向电动调节并配备无级调节腿托，前后排均提供 4 向腰托、座椅记忆、三档加热与吸入式通风，并搭载 14 点按摩系统（靠背 10 点 + 座垫 4 点），提供 8 种按摩模式。第二排座椅靠背支持两档角度调节（5°），并带有加热、通风功能。

此外，新车提供小憩、露营、哨兵、离车用电保持、洗车、迎宾等多种场景模式，音响系统为爱乐之声 15 扬声器，并配有 40W 车外扬声器。

实用性方面，全车共设 41 处储物空间，其中副仪表台下方的生态储物盒为同级独有，内置充电接口，可直接为蓝牙音响、对讲机等设备供电。新车还配备 22.7L“小书包”，并在座椅后方、B 柱拉手、后备厢等多处设置挂钩。后备厢常规容积 378L，放倒扩展后接近 1000L。

改装拓展方面，全车预留 19 处共 48 个生态改装接口，内饰提供多个 1/4 螺丝标准接口，可加装 GoPro、Pad 等设备，顶棚另预留两个 AUX 开关；车顶静态承重 200kg，可安装行李架与帐篷，充分满足露营等户外场景需求。

辅助驾驶方面，新车共配备 27 颗传感器，包括 11 个摄像头、3 个毫米波雷达、12 个超声波雷达以及 1 个激光雷达，智驾计算平台采用地平线征程 6P 芯片，算力达 560TOPS。基于此，新车搭载超级猎鹰 700+ 辅助驾驶系统，支持城区 NOA、高速 NOA 等高阶功能。

底盘方面，V25 采用前麦弗逊独立悬架与后五连杆独立悬架的组合，配备 DP-EPS 转向系统、IMC 智能运动控制系统、DTCS 智能防滑系统以及分布式 eABS 防抱死功能。驾驶模式上，新车提供节能、舒适、运动、湿滑、凹凸、松散、泥泞、全路况及个性化在内的“8+X”全路况模式，并配备专业爬坡模式，支持原地调头、低速蠕行、陡坡缓降、柔性下坡等功能。

动力方面，新车搭载 1.5T 增程系统，发动机最大功率 115kW，提供单电机与双电机两种版本：单电机版最大功率 185kW；双电机版前、后电机最大功率分别为 150kW 和 185kW。电池方面配备 33.67kWh 磷酸铁锂电池组，两驱与四驱版本 CLTC 纯电续航分别为 210km 和 200km，综合续航分别为 1240km 和 1210km。补能方面，新车支持 2.5C 充电倍率，电量从 30% 充至 80% 仅需 15 分钟。