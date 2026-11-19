IT之家 11 月 19 日消息，据财联社今日报道，在 2027 财年第二季度财报分析师电话会上，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭表示，千问已经在平头哥芯片上训练下一代模型，百炼已经基于国产芯片提供模型推理服务。
吴泳铭强调，阿里的全栈 AI 基础设施将在国产算力供应链上形成明显优势，而自研芯片与自研模型的深度协同，将持续转化为更优的单位算力成本和更高的 AI 应用研发效率。
据IT之家本月早些时候报道，全新一代千问大模型 Qwen4 即将发布：知识理解更深入，世界感知更立体，Coding 与 Agentic 能力持续进阶。现在，Qwen4-Max 预览版已首发上线阿里 Token Plan，限时最低 1 折即可体验 Qwen4 模型。
另外，阿里巴巴在港交所公告称，香港联交所已确认公司可进行建议分拆。2026 年 9 月 11 日，平头哥以保密形式向香港联交所递交上市申请表格（A1 表格），以申请批准平头哥的 H 股在香港联交所主板上市及买卖。
据《科创板日报》报道，算力供给仍是当前 AI 业务面临的现实约束。谈及最新收紧限制的影响，腾讯高管表示，从长期看，相关限制可能推动更多中国企业转向国内供应链和国产芯片，带动国内供应链建设提速，相关研发力量也将进一步向这一领域集中。
延伸阅读
平头哥半导体有限公司成立于 2018 年，由阿里巴巴收购的国产嵌入式 CPU 公司中天微与达摩院芯片团队合并组建。其产品线主要包括：玄铁系列 RISC-V 架构处理器 IP、倚天 710 服务器 CPU、含光与真武系列 AI 加速芯片，以及镇岳 510 硬盘主控芯片。公开数据显示，基于其处理器 IP 授权生产的芯片累计出货已超过 60 亿颗，AI 芯片累计出货 56 万片。
2026 年 11 月 10 日晚，阿里巴巴公告宣布分拆全资子公司平头哥赴港独立上市，不同机构给出的估值区间为 200 亿美元至 620 亿美元。
在 2026 年 9 月举行的云栖大会上，平头哥发布了新一代训推一体 AI 芯片真武 V900，配备 216 GB 显存、1,200 GB/s 片间互联带宽，原生支持 FP8 及 FP4 精度，性能较上一代真武 M890 提升至三倍，计划于 2027 年第一季度量产上市。会上阿里巴巴同时透露，下一代模型 Qwen 4 正在进行训练，并公布了后续 Qwen 4.5 及 Qwen 5 的路线图，预计参数规模将扩展至 5 万亿至 10 万亿。
千问办公、Qoder、千问 App、QwenStudio 等产品已第一时间接入 Qwen4 新模型。其中 Qwen4-Max-Preview 的预览期为 2026 年 11 月 11 日 10:00 至 11 月 25 日 24:00（UTC+8），期间 Credits 消耗低至 2 折，个人版每晚 22:00 至次日 08:00 再享 4 折；Qwen4-Max 已于 11 月 16 日正式上线，个人版和团队版均支持该模型。
文中提到的百炼即阿里云大模型服务平台 Model Studio，面向全体阿里云用户提供覆盖文本、图像、音视频等多模态场景的 100 多个基础模型，同时支持模型微调、独享算力预留及安全可信的 MaaS 服务。
阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭是公司联合创始人之一，1999 年阿里巴巴创立时担任技术总监，曾出任支付宝 CTO、阿里妈妈总经理、淘宝 CTO 等职务，2023 年 9 月起担任集团 CEO 兼董事。
据阿里巴巴 2026 年 11 月 19 日发布的 2027 财年第二季度财报，本季度集团收入 2,715.19 亿元，同比增长 10%，经调整 EBITA 326.36 亿元，同比增长 260%；其中阿里云外部经常性收入同比增长 67%，AI 相关产品收入连续十三个季度实现三位数同比增长。