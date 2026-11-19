IT之家 11 月 19 日消息，据财联社今日报道，在 2027 财年第二季度财报分析师电话会上，阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭表示，千问已经在平头哥芯片上训练下一代模型，百炼已经基于国产芯片提供模型推理服务。

吴泳铭强调，阿里的全栈 AI 基础设施将在国产算力供应链上形成明显优势，而自研芯片与自研模型的深度协同，将持续转化为更优的单位算力成本和更高的 AI 应用研发效率。

据IT之家本月早些时候报道，全新一代千问大模型 Qwen4 即将发布：知识理解更深入，世界感知更立体，Coding 与 Agentic 能力持续进阶。现在，Qwen4-Max 预览版已首发上线阿里 Token Plan，限时最低 1 折即可体验 Qwen4 模型。

另外，阿里巴巴在港交所公告称，香港联交所已确认公司可进行建议分拆。2026 年 9 月 11 日，平头哥以保密形式向香港联交所递交上市申请表格（A1 表格），以申请批准平头哥的 H 股在香港联交所主板上市及买卖。

据《科创板日报》报道，算力供给仍是当前 AI 业务面临的现实约束。谈及最新收紧限制的影响，腾讯高管表示，从长期看，相关限制可能推动更多中国企业转向国内供应链和国产芯片，带动国内供应链建设提速，相关研发力量也将进一步向这一领域集中。