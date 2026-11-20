IT之家 11 月 20 日消息，据新浪财经睿见 Economy 报道，吉利控股集团董事长李书福今日在 2026 芯位教育论坛上表示，AI 时代的大学生活与传统大学有着划时代的区别，知识传播与教授方法已经发生根本性改变。

李书福说：“传统大学就像传统的百货公司、传统的超市，而人工智能时代诞生的大学，就像阿里巴巴、腾讯、京东、字节跳动。”他回忆，当年的上海第一百货、第四百货和杭州解放路百货大楼曾经“不得了”，如今都很困难了，都变成了电商。“这两种模式是完全不一样的起点、完全不一样的效果。”在新模式下，学生可以根据自己的喜好和实际情况安排学习节奏。

他坦言，一般性的传统大学，其人才培养体系与能力结构已经不适应人工智能时代人才培养的迫切需求。“人工智能时代必将诞生一批与这个时代相匹配的新型大学。”

李书福表示，长期以来，吉利坚持“既是一个企业，也是一座学校”的经营发展理念，吉利汽车工业创业初期，依托的是吉利技师学院、吉利技工学校，在造车之前先把学校办起来，有了人才、有了技师技工，吉利才开始生产汽车。

他进一步指出，人工智能时代更需要人才培养和知识更新，但培养的方法、学习的内容一定要与时代进步相匹配。数据库里的知识并不等于每个人都已掌握，大语言模型再聪明，也不等于每个人自然就变聪明了。

IT之家查询公开资料获悉，吉利目前已形成从中高职教育到本科、研究生教育的多层次办学体系，旗下包括吉利学院、三亚学院、湘潭理工学院、浙江汽车职业技术学院、湖南吉利汽车职业技术学院、三亚理工职业学院等。

李书福还表示，当前世界正面临新型全球化与地缘政治的双重挑战，变化剧烈、冲突频发。在这样的背景下，吉利控股集团将继续协同旗下教育与人才板块的几所学校联合培养人才，并把这一培养规模扩大到全球，招收本硕博学生，培养新型全球化人才。