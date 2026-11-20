IT之家 11 月 20 日消息，一款名为“Andarium”软件日前上架苹果 App Store 平台，这是一款安卓虚拟机软件，支持在 iPhone 和 iPad 上运行 Android 应用，引发网络热议。

Andarium 的开发者 xieyi 今日发文，表示 Andarium 已被苹果从 App Store 下架。

xieyi 晒出的截图内容称：

经过重新评估，我们发现该应用不符合应用审核指南。具体来说，我们发现该应用违反了以下规定： 指南 2.5.2 和 1.1 一一性能一一软件要求 我们注意到，该应用包含并非专注于受支持苹果平台体验的功能。 具体来说，你的应用允许用户在 iOS 平台上复制安卓操作系统。 下一步 由于提交中包含不良内容的严重性，该 App 不再有资格获得 App Store 的批准。

xieyi 表示，后续该应用只能通过 GitHub 更新，以侧载方式安装了。

xieyi 还称，Andarium 首个发布到 App Store 的版本就已经具备非常良好的应用兼容性。关于应用崩溃的报告非常少。可惜他没能完成 AOT 编译并推送更新，而更新能根据工作负载提升 60% 到 100% 的性能。

IT之家附 Andarium 开源地址：

https://github.com/imxieyi/Kernarium

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