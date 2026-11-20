IT之家 11 月 20 日消息，博主 @数码闲聊站 今日汇总了华为星芒 OSTA O1 Pro 主要配置，新机将于今日 14:30 举行的华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会正式亮相。

IT之家附华为星芒 OSTA O1 Pro 主要配置：

6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏，16:9.5 比例，1.05mm 极窄四等边

麒麟 9030S 处理器

200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 +50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头

7000mAh 电池 +66W 有线充 + 无线充

侧边指纹，机身厚度 6.68mm / 重量 200g

12GB+256GB/12GB+512GB/16GB+512GB/16GB+1TB

新机采用颇具辨识度的阔直板形态，提供星芒紫、星云白、星空黑三款配色。目前，IT之家拿到了星芒 OSTA O1 Pro 主打的星芒紫配色。OSTA O1 Pro 采用了 16:9.5 比例的阔型屏幕，正面配备一块 6.39 英寸显示屏，四边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达到 96.1%。配合四边均匀的边框设计，整机正面显得十分规整，带来了与传统直板手机不同的视觉观感。

关于华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会的更多消息，感兴趣的朋友可以关注IT之家稍后报道。

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