IT之家 11 月 20 日消息，据界面新闻从影石创新北京多家门店工作人员处获悉，尽管目前官方暂未下发涨价通知，但内部培训师已向他们同步了 Luna 系列即将涨价的消息。

其中一家门店工作人员称：“因为供应商的原因，近期确实有可能要涨价，但是具体时间和涨价幅度不清楚。”

另据科创板日报报道，上海市内多家影石 Insta360 门店店员同样称 Luna 系列或将提价。有门店店员透露，近期已收到通知，受存储成本影响，Luna 将于 12 月 15 日涨价约 300 元，其他系列暂未收到涨价通知。

据IT之家此前报道，今年 6 月，影石发布旗下首款手持云台相机 Luna Ultra，定价 3999 元起；今年 8 月，影石推出 Luna Pro，定价 3399 元起。

11 月 13 日，大疆通过官网发布《关于 DJI 大疆部分产品建议零售价调整的说明》，受全球半导体、存储等多项关键零部件成本持续大幅上涨影响，经审慎评估，决定对部分产品的建议零售价进行调整。

11 月 18 日，大疆 Osmo Pocket 4P、Osmo Pocket 4 等产品多个套装版本价格上涨，部分产品涨幅达到 560 元。

Osmo Pocket 4P

标准套装 3799 元 → 4099 元，上涨 300 元

Vlog 套装 4299 元 → 4859 元，上涨 560 元

Osmo Pocket 4