IT之家 11 月 20 日现场消息，在今天下午的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上，享界 V8 正式上市。

IT之家从发布会现场获悉，新车主要的配置信息如下：

享界 V8 Ultra+

增程版 39.98 万元起 | 纯电版 42.98 万元起

四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器

四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计 | 二排旋转零重力座椅

享界 V8 Ultra

增程版 35.98 万元起 | 纯电版 38.98 万元起

21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏

四激光雷达 | L3 级自动驾驶架构设计

享界 V8 Max+

增程版 34.98 万元起

四驱 + 双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器

共光路舱内激光雷达 | 21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏

享界 V8 Max

增程版 31.98 万元起 | 纯电版 34.98 万元起

增程标配 56 度电池 | 纯电标配 120 度电池

共光路舱内激光雷达 | 全系标配 ±12° 后轮转向

享界 V8 车身尺寸为 5335/2005/1805mm，轴距 3250mm，采用 2+2+3 七座布局，包括二排 45° 旋转迎宾座椅。另外，新车风阻系数为 0.226Cd，侧滑门开度达 730mm。

享界 V8 首发了 21.4 英寸 4K 华为云晰柔光吸顶屏。IT之家从官方获悉，该屏幕采用高精度纳米蚀刻工艺减少眩光，官方称可在车内光线变化时保持清晰可视。

享界 V8 舱内有效空间 3697mm，得房率 69.3%，标配 4 零重力座椅，百变空间支持 30 多种座椅组合。新车全系标配电动座椅，开门时扶手自动下翻，躺倒时扶手自动上翻，第二排座椅支持 45° 电动旋转以形成迎宾姿态。

针对家庭出行场景，享界 V8 配备了五防隐藏式地轨，可应对零食碎屑、饮料泼洒、高跟鞋卡缝等情况，地轨与地面齐平无凸起，方便老人和儿童在车内走动及上下车踩踏。

装载方面，三排座椅正常使用状态下后备箱容积为 674L，官方称可容纳 10 个 20 寸行李箱，第三排座椅对折后容积拓展至 1552L。

享界 V8 采用七座布局设计，分 Ultra+、Ultra、Max+ 和 Max 四个版本。除 Max+ 外，享界 V8 其余版本均可选 800V 增程或 800V 纯电动力。

纯电版搭载 120 kWh 超大电池，CLTC 工况续航最高达 830km，四驱版续航为 775km。

增程版则搭载 1.5T 增程器，最大功率 118kW，提供 56kWh 与 75.4kWh 两种电池规格，WLTC 纯电续航分别为 260km、275km 和 339km，CLTC 综合续航超过 1400km。

作为面向 L3 级自动驾驶架构的 MPV，享界 V8 全系搭载全域融合感知系统，全车 38 个传感器；车顶前部布置 896 线激光雷达，配合其余感知硬件组成四激光雷达立体矩阵，为华为乾崑智驾系统提供硬件支撑。

共光路舱内激光雷达版本车型也拥有 33 个传感器，30cm 小目标障碍物识别距离达到 116 米。

其底盘采用全铝合金的华为途灵平台 + 强劲四驱，配备空气悬架，可调节车身高度，配备双阀连续可变阻尼减振器、双腔空簧，全系标配 ±12° 后轮转向、5.09m 最小转弯半径，拥有 80mm 悬架调节范围、510mm 最大涉水深度、200mm 最大离地间隙。

新车座舱标配二排零重力座椅和二三排隐私玻璃，可选配二排旋转零重力座椅（10,000 元，限 Ultra）和二三排智能隐私光幕（20,000 元，限 Ultra+），Max 版本可选配 21.4 英寸华为云晰柔光吸顶屏（8,000 元，Ultra / Ultra+ 标配）。

新车还有鸿蒙阿尔卑斯健康座舱 3.0、全维防碰撞 CAS 5.0 等配置。

享界 V8 提供云雾白、曜石黑、浩宇蓝（6,000 元）、旷野金（6,000 元）和寰宇红（6,000 元）五款外观色可选；内饰则有白沙杏、摩卡棕、港湾蓝（6,000 元，菱格纹绗缝）和凝光紫（6,000 元，菱格纹绗缝）四种配色。

享界 V8 此次主推的 19 英寸六芒星恒轮毂（米其林轮胎）选配需 6,000 元，限时优惠价 3,000 元。

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