IT之家 11 月 20 日消息，本田今天（20 日）正式发布全新冠道。新车定位高于 CR-V，采用三排七座布局，将作为面向日本、东南亚和澳大利亚市场的旗舰 SUV 销售。

全新冠道的外观几乎找不到本田现有车型的影子。新车采用“Grand-Journey”设计理念，大幅淡化传统家族设计元素。车头换上全新“H”车标，取消了传统进气格栅，仅在前部保留两处较小的进气口。分体式大灯也没有缺席，造型犀利的日间行车灯紧贴引擎盖下沿，主灯组则位于下方。

车身侧面同样采用了大胆的设计，拥有黑色侧裙、简洁平整的车门线条，以及宽厚、倾斜的 D 柱。车尾的视觉效果则更加夸张，竖向尾灯搭配贯穿式 LED 灯带，车顶向后延伸出的扰流板还巧妙地隐藏了后雨刷。

据IT之家了解，新车率先搭载本田全新中型混动平台和下一代混动系统，该平台未来将覆盖 C 级和 D 级轿车及 SUV。为了布置排气系统和混动电池组，平台在座舱下方预留了较大的空间。

动力系统也是全新冠道的一大亮点。新车率先搭载本田新一代中型混动系统，配备全新 2.0L 四缸发动机，比上一代 2.0L 发动机轻约 900g，其中新曲轴就减重 500g。本田称，这一系列改进，有助于提升发动机的效率和性能。

电机经过了轻量化改进，驱动电机将改用不含重稀土的磁体。至于动力参数，本田目前仅公布了后轴电机的 50kW 功率，尚未透露整套系统的综合输出功率和能耗数据。

新车内饰同样迎来大幅调整。仪表台上方配备大型悬浮式中控屏，全液晶仪表也成为标配。不过，比屏幕更抢眼的是全新方向盘，采用彻底削平的底部造型，并重新设计了多媒体和巡航控制按键。

仪表台整体造型焕然一新，采用柔软皮革包覆，并加入氛围灯。车门内饰板设计相对简洁，每侧都配有灯带。前排中央通道十分宽大，换挡机构则改为怀挡。

新车配备宽敞的第二排连排座椅，中央扶手可以向下翻折，内置触控屏用于控制空调及座椅加热、通风功能，还配备了电动遮阳帘。

全系标配支持杜比全景声的 12 扬声器 Bose 音响、远程车内查看摄像头功能和先进的语音识别系统。此外，新车还配有全景玻璃车顶、后排隐私玻璃，全系支持 OTA 软件升级。