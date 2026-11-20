IT之家 11 月 20 日消息，据韩联社报道，SK 海力士今日发布公告称，将把特殊目的公司 SPC2 发行的 1,290 亿日元（IT之家注：现汇率约合 54.03 亿元人民币）可转换债券转换为 12.9 万股普通股。

此外，SK 海力士决定以 1 亿日元（现汇率约合 418.8 万元人民币）进一步收购美国私募股权基金贝恩资本（Bain Capital）持有的 1001 股 SPC2 普通股。

转换完成后，SK 海力士将通过 SPC2 间接持有铠侠 14.1% 的股份，成为其第一大股东。截至本月初，第二大股东为持股 10.46% 的东芝。

SK 海力士相关人士表示：“此次债转股并不意味着扩大对铠侠的经营参与”，“目前没有增持或减持铠侠股份的计划”。

SK 海力士对铠侠的投资始于 2018 年 6 月（按投资款实际缴纳时间计算），当时 SK 海力士加入了由贝恩资本牵头的财团，向铠侠的前身 —— 东芝存储器事业部注资 3,950 亿日元（现汇率约合 165.43 亿元人民币），其中 2660 亿日元以基金形式向贝恩资本运营的 SPC1 出资；其余 1290 亿日元则用于认购 SPC2 发行的可转换债券。

此后，随着铠侠于 2024 年 12 月在东京证券交易所上市，加之 NAND 市场迎来超级景气周期、股价大幅飙升，SK 海力士开始分阶段减持所持股份。

SK 海力士首先于今年 6 月前全额出售并清算了 SPC1 股权基金，并决定将由此产生的绝大部分出售收益以特别股息的形式回馈股东。今年第三季度，铠侠相关特别股息总额高达 7 万亿韩元（现汇率约合 351.26 亿元人民币）。

SK 海力士解释称，此次可转换债券转股是基金清算后优化调整投资结构的后续程序。