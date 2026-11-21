IT之家 11 月 21 日消息，荣耀中国区智慧生活业务部部长林林昨天下午展示了一款荣耀品牌的新款充电器，重约 103.9g。
林林今日表示，这款新品将于 11 月 23 日与荣耀 700 系列手机一同发布。
商品包装显示，这款新品名称为荣耀超级快充双口充电器 GaN（Max 120W），采用可收纳折叠插脚，附赠 1 米 C 口数据线，支持苹果 AVS 动态快充 60W Max，支持 65W 充电脑，单口快充随意插 120W Max。
IT之家附产品规格：
输入：200-240V～50/60Hz，2.5A
单口 C1/C2 输出：
PDO：5V 3A 或 9V 3A 或 12V 3A 或 15V 3A 或 20V 3.25A Max
SCP：（5.5-20）V 6A Max
UFCS：（5.5-20）V 6A Max
PPS：（5-20）V 5A Max
双口 C1+C2 输出：
SCP/PPS/UFCS：100W Max + 20W
PDO：45W Max + 20W
输入：100-130V～50/60Hz，2.5A
单口 C1/C2 输出：
5V 3A 或 9V 3A Max 或 11V 4.1A Max 或 12V 3A Max 或 15V 3A Max 或 20V 3A Max
双口 C1+C2 输出：
20W + 20W