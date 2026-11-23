IT之家 11 月 23 日消息，哔哩哔哩在昨晚举行的 2026—2027 年国创动画作品发布会上公布了《仙剑奇侠传四》全新 PV，云天河与韩菱纱的双人海报同步释出。

该片由哔哩哔哩出品、玄机科技制作（IT之家注：玄机科技为《秦时明月》《吞噬星空》等国产 3D 动画的制作方），改编自软星科技同名游戏，播出档期从此前概念 PV 公布的“2027 年”进一步明确为 2027 年上半年，届时将在B站独家上线。

与 2025 年 11 月B站国创发布会上公开的概念 PV 相比，此次 PV 展示了更多正片画面与角色形象。海报中云天河与韩菱纱以全新造型登场，官方同步发起了“最期待剧情”的互动话题。PV 本身尚未披露配音阵容与具体集数信息。

《仙剑奇侠传四》的故事围绕琼华派铸造望舒、羲和双剑、企图网缚妖界夺取灵力展开，最终引发人妖大战。望舒宿主夙玉因理念分歧随云天青离开琼华，二人在青鸾峰成婚生子云天河后早逝。云天河独自在青鸾峰长大，直至韩菱纱意外到来，命运的齿轮再度转动。这段剧情构成了动画改编的叙事起点。

据公开备案信息，该动画已于 2026 年 9 月完成《初入尘世》《少年游》两大篇章的规划备案，项目进入排产阶段。从 2021 年 11 月B站首次宣布动画化至今，该项目已推进近五年。