IT之家 11 月 23 日消息，上汽 MG4 新增 530 从容版车型，官方指导价 8.18 万元，限时补贴价 7.88 万元。作为参考，目前 MG4 系列共有 13 款车型在售，限时补贴价 6.58 万元起。

新车定位紧凑型两厢纯电车，车身长宽高分别为 4395×1842×1551mm，轴距为 2750mm。外观采用家族化设计，前脸配备封闭式格栅和狭长大灯，下方设有蜂窝状下格栅。车身侧面采用短悬设计，搭配双色多辐轮毂，充电口位于前翼子板处；车尾配备小型扰流板，尾灯向两侧延伸，后包围加入黑色饰板。

车身颜色方面，新车提供月光白、星野灰、清波翠、东来紫、冰晶蓝、杏仁米共 6 种选择。内饰提供蔷薇紫、黛山蓝、星夜紫三种配色。

座舱配备 15.6 英寸中控屏和 8.8 英寸液晶仪表（IT之家注：搭载高通骁龙 8155 车机芯片，车机支持 Apple CarPlay、华为 HiCar 和 Carlink 手机互联）。舒适性配置方面，新车配备主驾驶 6 向电动调节座椅、副驾驶 4 向手动调节座椅、前排座椅加热以及 6 扬声器音响系统。

动力方面，MG4 530 从容版采用前置单电机布局，电机最大功率 120kW，峰值扭矩 250N·m。电池方面，新车搭载 53.9kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航里程为 530km。

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