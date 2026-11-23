IT之家 11 月 23 日消息，据河南广播电视台都市频道今日报道，有家长发现孩子买回一套新奇的“纸质版短剧”。

从视频可以看到，册子做成巴掌大小，外形模仿手机模样，封面复刻手机屏幕界面，内页印满短剧截图，按集数翻页就能追剧。妈妈翻看之后哭笑不得。

网友纷纷调侃：这就是新一代小人书，没有广告、不用充电，还不费眼睛。

有博主表示，“纸质版短剧”价格还蛮便宜，一套 24 本才 14 块钱。

根据 QuestMobile 发布的 2026 年短剧营销行业报告，截止到 2026 年 5 月，短剧行业去重用户规模达到 8.51 亿，红果免费短剧月活跃用户独占 3.56 亿，同比增长 79.1%，在过去一年内实现了持续高速增长。

IT之家注意到，广电总局今年 9 月公布数据，全国微短剧用户已超 8 亿，2025 年市场规模突破千亿元。今年前 8 个月，上线微短剧 43 万部，是去年全年的 13 倍，其中 AI 剧占比超九成，主要是人工智能技术在微短剧创作中得以广泛应用。AI 技术为微短剧降本增效、创新表达打开了新空间，同时也带来权益保护、内容质量等新挑战。

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