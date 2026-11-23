IT之家 11 月 23 日消息，据 BusinessInsider 报道，多年来，苏珊 · 李（Susan Lee）最喜欢做的事情之一，就是站在路易斯安那州自家院子里，拍摄夕阳缓缓落在附近田野上的美景。

如今，那片田野已经变成了一座规模庞大的建筑工地。

“我们的日落美景已经没了。”她 42 岁的女儿里基 · 古德温（Rikki Goodwin）在今年 9 月接受采访时说，“现在映入眼帘的是两个漂亮的水箱、一栋橙色建筑、一栋灰色建筑，还有几根高大的柱子。”

李和古德温是当地居民中的一员。他们正在适应一位新邻居的到来：Meta。

这家科技巨头正在路易斯安那州霍利里奇（Holly Ridge）附近建设其有史以来规模最大的人工智能数据中心。霍利里奇是一个位于里奇兰教区（Richland Parish）的小型非建制社区。整个项目占地近 1,000 万平方英尺（IT之家注：约 92.9 万平方米），约合 229 英亩。

这个规模有多大？作为对比，华特迪士尼世界的魔法王国主题乐园占地约 142 英亩，而梵蒂冈城国的面积约为 108 英亩。

“到了晚上，那里看起来就像一座城市。”75 岁的里奇兰教区居民巴迪 · 麦卡特尼（Buddy McCartney）说。

由于谷歌地图上的卫星图像比较模糊，而且拍摄时间较早，很难直观感受到这座数据中心的真实规模。为此，记者专程前往里奇兰教区，实地查看这项庞大的建设工程，并采访当地居民，了解生活在一家市值万亿美元的科技巨头项目旁边究竟是什么感受。

对于一些居民来说，Meta 的到来创造了新的经济机会，催生了不少创业项目和本地生意。对于另一些人而言，施工噪声、交通拥堵和扬尘等问题，则让他们不得不面对发展带来的阵痛。

Meta 一名发言人表示，公司“非常重视”周边居民的担忧。

这名发言人称：“我们正在投入超过 2.7 亿美元（现汇率约合 18.04 亿元人民币）改善当地道路，并已在项目附近安装新的交通信号灯。承包商必须严格遵守交通安全规定，同时采取抑尘措施，尽可能减少施工对周边环境的影响。我们每周都会与社区合作伙伴和承包商召开会议，并与当地政府部门合作解决居民提出的问题。”

数据中心带火当地生意

记者和同事沿着 183 号公路寻找数据中心时，当地气温已经接近华氏 99 度，约合摄氏 37 摄氏度。

最初几英里的景象可以说相当平淡：一所小学、一家 Dollar General 折扣零售店、几栋分散在大片土地上的住宅，以及一些树木。

然而，在灼热的阳光下，数据中心的建设现场逐渐映入眼帘。原本种满农作物的田地，如今已经被一排排橙色路障、挖掘机、新建建筑以及大量身穿高可视度反光背心的施工人员取代。

记者一行驱车近 3 英里后，才在这片庞大园区的一个入口处停车，但施工现场仍向远处延伸了至少 1 英里。

在自卸卡车和施工车辆不断穿梭的工地旁，记者走访了霍利里奇当地的 HeBrews Coffee & Eats 咖啡餐饮店。这是受益于数据中心建设的多家本地商户之一。

自 Meta 于 2024 年正式动工以来，一些当地居民开始抓住这一机会，希望从大型工程带来的需求中赚取收入。这家餐饮店的餐车就停在一个施工入口对面，方便工人随时购买食物和饮料。

TJ· 威德（TJ Weed）和凯西 · 威德（Kaycie Weed）夫妇五年前就在附近的雷维尔（Rayville）开设了 HeBrews Coffee & Eats 咖啡馆。不过，位于霍利里奇的新店直到 2025 年才开业，主要就是为了服务 Meta 数据中心项目。

TJ 表示：“霍利里奇店承接了大部分餐饮配送业务。如果是 Meta 旗下相关企业的订单，我都会安排霍利里奇店负责。”

霍利里奇门店负责人谢尔比 · 史蒂芬森（Shelbie Stephenson）介绍，他们每月会向 Meta 施工现场配送两次午餐，每次约 450 份。此外，每个月还会承接数次咖啡和早餐配送业务。

“在安全周活动期间，我们曾经一次性提供了 900 个墨西哥卷饼和 2500 杯咖啡。”她说。

另一家因数据中心项目而兴起的企业是 Ice Queen，由大卫 · 罗杰斯（David Rodgers）联合创立。这家企业同样于 2025 年开始营业，最初主要向 Meta 项目的分包商和施工企业出售冰块，每袋售价 3 美元（现汇率约合 20 元人民币），随后逐渐扩大经营范围，增加了多种商品。

罗杰斯表示：“我们最赚钱的商品是整托盘的瓶装水，因为这里涉及工人的安全问题，天气太热了。我会整车采购瓶装水，每周大概向这些施工人员配送 30 至 40 托盘。”

Ice Queen 每托盘瓶装水的售价约为 600 美元（现汇率约合 4,009 元人民币）。另一款畅销商品是 Liquid I.V. 电解质饮料，主要用于补充水分，每袋售价约 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）。

类似的情况也发生在雷维尔的艾伦（Allen）家族身上。去年，他们开设了 Holy Tacos 餐厅，如今已经从数据中心项目带来的需求中尝到了甜头。

餐厅老板蒂姆 · 艾伦（Tim Allen）表示，施工团队每个月会向 Holy Tacos 订购一至四次团体餐饮服务。

“每笔餐饮订单的金额在 4,000 至 7,000 美元（现汇率约合 26,725 至 46,769 元人民币）之间，具体取决于规模。”艾伦说，“我们原本就有不少本地顾客，但算上这些团体餐饮订单，目前每月营业额中可能有 40% 直接来自 Meta 项目。”

生意红火背后的生活成本

68 岁的李也抓住了这次商机。她在 AI 数据中心园区附近开设了一处餐车经营区，每辆餐车每月需要支付 1,000 美元（现汇率约合 6,681 元人民币）租金。

不过，尽管新项目带来了赚钱机会，李认为 Meta 入驻后，当地发生的变化并不全是好事。

采访中，她回忆起 Meta 到来之前的生活，并将那段日子形容为安静、轻松。

“这里原本是一个非常宜居的地方。我一直很喜欢自己的家。”李说，“但这一切都变了。我去年 12 月退休了，现在整天待在家里，生活完全不一样了。”

她所说的变化包括施工车辆扬起的大量灰尘。李表示，自工程开工以来，她一直受到呼吸道问题困扰。此外，施工现场入口处安装的强光照明设备，也给她的夜间生活带来了影响。

古德温则对此开玩笑说：“现在你根本不用担心有人摸黑过来偷东西，因为这里晚上亮得就像圣诞树一样。”

施工噪声也是居民反映的问题之一。不过，在记者与里奇兰教区多名居民交谈的过程中，出现频率最高的抱怨还是交通问题。

李和古德温表示，大量承包商和建筑工人的涌入，让当地原本有限的道路不堪重负，不仅延长了居民每天的通勤时间，也带来了交通安全隐患。更令人担忧的是，施工现场距离霍利里奇小学并不远。

“想到那些自卸卡车，我就害怕，因为它们不可能说停就停。”古德温说，“我以前当过消防员，处理过太多交通事故了。”

麦卡特尼也认同交通已经成为当地的一大难题。他曾经是一名农民，大约两年前退休。

“你会觉得自己正在被一点点挤走。”他说。

麦卡特尼原本打算在这栋房子里安度余生，但如今已经改变了主意。他将自己的土地挂牌出售，中介甚至按照商业地产的标准对外推广。他表示，交通问题是促使自己作出这一决定的原因之一。

“我当初可没打算过这样的生活。现在我们每周三晚上去教堂，都得花 30 分钟，因为一路上全是这些车辆。”他说，“如果遇到紧急情况，需要赶到镇上，那你就只能等着。”

不过，麦卡特尼并不反对其他居民利用数据中心带来的经济机会。他表示，自己为那些抓住商机、努力赚钱的当地居民感到“骄傲”。

麦卡特尼已经决定出售土地，但李仍在考虑下一步该怎么办。李、古德温和麦卡特尼都尚未正式向当地政府或 Meta 反映这些问题。

李在一条短信中表示，她怀疑 Meta 会针对居民的担忧采取实质性行动，毕竟项目已经开工，而且规模还在一天天扩大。

随着里奇兰教区逐渐转变为人工智能产业中心，古德温不禁想起了这里过去的模样：那时当地居民大多以农业和种植业为生。

“我不知道人们是否真正明白这一点。”古德温说，“这些东西可不能让你填饱肚子。”

她随后又补充了一句：“人工智能算法又不能拿来吃，对吧？”