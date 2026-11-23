IT之家 11 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，我国“无翼飞车”原型机首飞成功。

IT之家查询获悉，这是全球首款采用多级矢量涵道风扇动力系统的载人飞行器原型机，技术路线跟市面上常见的飞行汽车都不太一样，目前是全球独家。该车航程 300 公里，最大起飞重量 280 公斤，落地后可直接上路行驶。

值得一提的是，此前特斯拉 Roadster 在飞行演示中也运用了涵道风扇的相关技术。但这辆无翼飞车与 Roadster 在这种技术上有着本质区别。Roadster 利用冷气体推进器产生腾空推力，底盘风扇则通过形成负压来增加抓地力，风扇并不能提供飞行动力。而“无翼飞车”原型机的涵道风扇直接向下推动空气，能为飞行提供直接动力。

按照设计，这款单人座无翼飞车机型有效载荷 120 公斤，设计最大飞行高度 3000 米，常规作业高度 100 米，航程可达 300 公里，在地面最高时速可达 80 公里，空中最高时速可达 180 公里。此外，研发团队已完成最大起飞重量 5.5 吨、载重 2 吨机型的技术设计，后续将开发 2 至 4 人、6 至 8 人、12 至 15 人系列机型。

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