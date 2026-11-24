IT之家 11 月 24 日消息，空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部今日上午在酒泉卫星发射中心召开神舟二十四号载人飞行任务新闻发布会，通报任务有关情况，并正式公布飞行乘组名单。

经研究决定，神舟二十四号瞄准北京时间 11 月 25 日 8 时 18 分发射神舟二十四号载人飞船。飞行乘组由汤洪波、武毅和巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里组成，其中汤洪波担任指令长。

神舟二十四号 3 名航天员分别为航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家，是中国载人航天工程首个包含外籍航天员的飞行乘组。这也意味着，穆罕默德 · 齐尚 · 阿里成为中国载人工程首位外籍航天员。

神舟二十四号载人飞船入轨后，将优先采用 3.5 小时自主快速交会对接策略，对接于天和核心舱前向端口，形成三船三舱组合体。神舟二十四号船箭飞行产品质量受控，航天员乘组状态良好，空间站组合体状态正常，具备执行发射任务条件。目前，神舟二十四号任务各项准备工作正在稳步推进，长征二号 F 遥二十四运载火箭即将加注推进剂。

这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里将成为首位到访“天宫”的外籍航天员。巴基斯坦航天员在轨期间主要承担中巴合作空间科学实验任务，重点完成实验样品及实验单元的安装。

巴基斯坦航天员完成短期联合飞行任务后，随神舟二十三号载人飞船返回东风着陆场；同时神舟二十三号乘组中的 1 名航天员将继续在轨驻留，完成一年期在轨驻留试验。

据官方介绍，汤洪波曾执行过神舟十二号、神舟十七号载人飞行任务，即将成为首位三次到访“天宫”的航天员。航天员武毅来自于我国第三批航天员，是首次执行飞行任务。

此次任务是空间站应用与发展阶段的第 8 次载人飞行任务，也是载人航天工程第 41 次飞行任务。任务主要目的是：与神舟二十三号乘组完成在轨轮换，继续开展空间站常态化运行管理，进行空间站维护维修与状态巡检，保障空间站安全可靠高效运行；开展空间科学与应用工作；开展科普教育与公益活动，以及空间搭载试验。

此次任务是空间站应用与发展阶段的一次载人飞行任务，主要目的包括：与神舟二十三号乘组完成在轨轮换，保障空间站航天员乘组连续在轨驻留；开展空间科学与应用实验，两个乘组在轨期间将推进上百项科学与应用项目；实施航天员出舱活动及载荷进出舱任务，完成空间站平台相关维护与设施设备安装回收；并开展科普教育和公益活动，持续发挥空间站综合应用效益。

值得关注的是，本次任务在乘组构成与轮换安排上呈现两项此前未有的特点：

其一，巴基斯坦载荷专家以短期驻留方式参与神舟二十四号任务，在完成既定科学实验后，将随神舟二十三号乘组返回地面，其在轨时间预计为数日至一周。

其二，神舟二十三号乘组中 1 名航天员将留轨开展一年期在轨驻留试验，该试验旨在为长期太空飞行的人体适应性与健康保障积累数据。两项安排叠加，意味着神舟二十三号与神舟二十四号两个乘组将在空间站实现短期六人同时在轨，对环控生保、物资调配与测控支持提出了更高要求。

IT之家将持续关注神舟二十四号载人飞行任务后续进展。

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