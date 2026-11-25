IT之家 11 月 25 日消息，谷歌 DeepMind 研究所于 11 月 19 日发布《AGI 之后是什么？》论文，指出通用人工智能（AGI）已近在眼前，而下一步应该是超越人类水平的通用超级智能（ASI）。

图源：官方博文，暂未提取到高清版本

IT之家注：AGI 是 Artificial General Intelligence 的缩写，指能够学习、推理、迁移知识，并在大多数认知任务上达到人类水平的 AI。而 ASI 是 Artificial Superintelligence 的缩写，指在科学创造、战略决策和社会交往等几乎所有领域，都远超最聪明人类的智能。

在该论文中，DeepMind 研究所科学家蒂姆 · 吉内温（Tim Genewein）提出“认知工业化”的概念，认为 AI 正让脑力劳动像工业品一样规模化生产。

作者指出，过去十年，AI 的有效算力以每年至少 10 倍的速度增长。这一增速由三股力量叠加而成：硬件每美元所能提供的算力约增长 1.5 倍，算法效率约提升 3 倍，行业对 AI 硬件的投入约增长 2.5 倍。

按这一趋势推算，如果未来十年增速不变，今天需要约 10 亿美元（现汇率约合 66.78 亿元人民币）算力才能完成的认知任务，十年后的成本可能只需约 1,000 美元（现汇率约合 6,678 元人民币），降幅达百万分之一。

文章还列出从 AGI 迈向 ASI 的四条路径：扩大模型与数据规模、技术范式转变、改进多智能体协作，以及递归式自我改进（RSI）。作者同时提醒，数据枯竭、模型规模收益递减，以及电力、芯片等物理和经济限制，都可能成为瓶颈。多智能体协作中还存在“智能体作弊”等风险。