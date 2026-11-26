IT之家 11 月 26 日消息，智界汽车今日宣布迎来第 20 万台整车下线。三年沉淀，智界逐步完成从一款车到覆盖轿车、SUV、MPV 多个产品品类的拓展。

官方称，智界 V9 斩获 26 年 40 万元以上 MPV 累计销量第一；智界 RX 刷新浙赛中国品牌量产 SUV 最快圈速，以“为驾驶而生”为底，做鸿蒙智行最好开的车；智界 R7 已累计收获超 13 万车主的选择。

IT之家注：智界汽车（LUXEED）是由华为与奇瑞汽车合作推出的高端智能汽车品牌，属鸿蒙智行体系，融合华为智能技术与奇瑞整车制造优势，产品搭载 HarmonyOS 鸿蒙座舱及华为 ADS 智驾系统等。另外，奇瑞去年 8 月与华为在深圳进行了智界品牌战略 2.0 合作协议签约，正式宣布品牌进入 2.0 阶段。

今年 10 月，工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 412 批）显示，安徽智界新能源汽车有限公司被列入“拟发布新准入车辆生产企业”清单，也就是将获批独立造车资质。奇瑞汽车股份有限公司执行副总裁戚士龙回应智界独立造车时表示，希望智界团队更像新势力企业，而不是简单做成“大一号”的传统车企。