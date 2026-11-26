IT之家 11 月 26 日消息，西北农林科技大学今日宣布，11 月 25 日，该校康振生院士 / 毛虎德研究员团队联合中国科学院微生物研究所魏江春院士团队，在国际顶级学术期刊《自然》（Nature）在线发表了题为《嗜极生物来源基因提升禾谷类作物抗旱性与产量》的研究论文。

该研究突破利用作物自身遗传资源开展抗逆改良的传统范式，从长期适应极端干旱生境的地衣真菌中挖掘新型抗旱基因，为打破作物抗旱与产量之间的权衡，培育抗旱高产粮食作物，提供了新的遗传资源与理论思路。

长期以来，作物育种领域存在一大难题：作物抗旱能力提升的同时往往伴随产量下降，而高产品种又普遍耐旱性偏弱，抗旱与高产之间难以兼顾，这也成为旱区作物遗传改良亟待突破的关键卡点。

团队将研究视角投向能够在极端环境存活的地衣。地衣是由真菌和光合共生生物形成的特殊共生体系，可以在干旱、贫瘠、高寒等严酷环境中长期生存，蕴含着独特的抗逆基因资源。

通过大规模筛选，团队从地衣型真菌石果衣基因组中鉴定出新的抗逆基因 EpTFIIAγ，经过跨物种遗传转化以及多年份、多地点、多遗传背景的田间试验证明，该基因能够精准协调植物逆境生存与生长发育的动态平衡，显著提高小麦、水稻、玉米等粮食作物的抗旱能力，且在干旱环境下单株产量提高 19.7%—42.4%，正常供水条件下仍能促进部分作物产量提升。

研究证实，遭遇干旱时，该基因帮助作物改善水分利用效率、延缓植株衰老，显著增强耐旱能力；水分供给充足时，该基因能够提升作物光合碳同化效率，优化“源 — 库”关系，充分保障作物的产量潜力，以此巧妙化解抗旱与产量此消彼长的冲突。

团队还进一步解析了该基因独特的分子作用机制，发现蛋白 N 端特殊的内在无序区是发挥功能的关键。依托该区域，通过 DNA 结合初步定位、内源转录因子靶向识别、多价互作增效的多层级调控模式，整合到植物内源转录调控网络中，协同调控逆境响应、生长发育和产量形成相关通路，最终实现抗旱性与产量同步提升。

同时，该研究拓展了转录因子依赖单一结构域精准识别靶基因的传统认知，为转录调控“涌现特异性”理论提供了重要实验佐证，揭示了外源基因嵌入并重塑作物内源调控网络的全新分子机制。

IT之家附论文链接：

https://www.nature.com/articles/s41586-026-11151-w

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。