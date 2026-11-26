IT之家 11 月 26 日消息，迈从 K7 V2 Pro 旗舰鼠标今日推出全新配色 —— 电光黄，现已开售。新品首发到手价 224 元，日常价为 249 元，机身重量约 54g。

IT之家从官方公布信息获悉，该鼠标尺寸约为 127.1mm×63.8mm×39.8mm，适合中大手型，提供电光黄、白色、黑金三款配色。

机身材质与工艺方面，K7 V2 Pro 表面采用进口 Super Glide 玻璃涂层 2.0，内部为沉金 PCB 板。

性能方面，该产品采用迈从全线自研“猎影”方案与 Nordic 54L 主控芯片，搭载 PAW3395 T1 定制传感器，配备迈从定制光微动与 TTC 金轮，DPI 最高 26000。

据官方公布信息，其超竞模式下全程超过 20000fps，回报率支持有线 8K 与无线 8K；无线传输采用 MCHOSE TOPSPEED WIRELESS 无线技术 2.0。

配置方面，K7 V2 Pro 采用翼龙架构，内置 500mAh 电池，支持有线、2.4G、蓝牙三种连接方式；驱动为全自研 M HUB 2.0，提供客户端与网页版。

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