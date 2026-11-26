IT之家 11 月 26 日消息，不少《GTA 5》玩家在上手《GTA 6》后，发现本作并未提供任务重玩功能，这意味着玩家在大多数任务中经历的大型场面和关键剧情都只能体验一次，也就没有第二次机会挑战更高评价。

IT之家注意到，任务重玩功能最早在《GTA 4》的资料片中引入，而《GTA 5》不仅支持重新游玩任务，还加入了奖牌评价系统，允许玩家反复挑战各项任务目标。然而《GTA 6》却完全取消了任务重玩功能，玩家如果想重玩进度，只能通过读档解决，任务完成后并不支持再次游玩。

对此，Rockstar Games 资深设计总监 Scott Butchard 透露，开发团队在游戏制作初期确实考虑过加入任务重玩机制，但最终决定不予支持。他解释称“随着游戏整体逐渐成形，我们发现这一功能与团队希望讲述的故事并不契合，感觉有些疏离和脱节。因为脱离当前游戏进度，反复重玩已经完成的任务，会大幅削弱玩家所做选择的分量”。

这一解释不禁让人联想到另一款同样强调玩家选择及其影响的作品，即 CD Projekt RED 开发的《巫师 3：狂猎》。

《GTA 6》采用了类似《荒野大镖客：救赎 2》的章节式叙事结构，同时进一步追求写实的开放世界体验。玩家在游戏中的选择与行动，将影响杰森和露西亚之间的关系、抢劫任务的执行结果，以及整个游戏世界的状态，并由此推动不同的剧情发展。

不过，理想与实际体验之间往往存在差距。尽管开发团队希望玩家认真对待每一次选择，但在为这对亡命鸳鸯设计多个结局后，玩家社区依然难免会对不同结局进行比较，甚至划分出所谓的“真结局”和“好结局”。对于追求“完美通关”的玩家来说，恐怕还是得依赖攻略提前规划每一步，如果玩家真的想要《GTA 5》同款任务重玩功能，或许只能等到 PC 版推出后寄希望于第三方模组社区。