IT之家 11 月 26 日消息，特斯拉又一次上调了 Cybertruck 的价格。Cyberbeast 是目前美国市场上唯一还能下单的 Cybertruck 版本，售价从 109,990 美元（IT之家注：现汇率约合 73.5 万元人民币）涨到了 114,990 美元（现汇率约合 76.8 万元人民币），涨幅 5,000 美元（现汇率约合 33,391 元人民币）。特斯拉同时停止为新订单提供租赁方案，买家只能全款支付或贷款购车。
目前新订单的预计交付时间为 2027 年 3 月至 6 月，该时间段的末期已经接近 2027 年夏末，而特斯拉计划正是在那时停止生产 Cybertruck。
新价格与 Cyberbeast 在 2026 年初的售价相同，但当时消费者花这笔钱能买到的配置要多得多。今年 2 月特斯拉取消 Cyberbeast 的 Luxe 套餐之前，114,990 美元（现汇率约合 76.8 万元人民币）的价格包含终身 FSD、免费超级充电、高级车载互联服务，以及四年含轮胎和挡风玻璃保障的保养服务。如今这些附加权益一样都不再包含。
今年以来 Cybertruck 的价格变化如下：
|版本
|2026 年初
|2026 年 8 月
|11 月 6 日
|11 月 10 日
|现在
|双电机四驱
|59,990 美元（现汇率约合 40.1 万元人民币）
|74,990 美元（现汇率约合 50.1 万元人民币）
|82,490 美元（现汇率约合 55.1 万元人民币）（暂停接单）
|暂停接单
|暂停接单
|Premium 四驱
|79,990 美元（现汇率约合 53.4 万元人民币）
|84,990 美元（现汇率约合 56.8 万元人民币）
|92,490 美元（现汇率约合 61.8 万元人民币）
|暂停接单
|暂停接单
|Cyberbeast
|99,990 美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）
|99,990 美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）
|102,490 美元（现汇率约合 68.4 万元人民币）
|109,990 美元（现汇率约合 73.5 万元人民币）
|114,990 美元（现汇率约合 76.8 万元人民币）
本月早些时候，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将停止生产 Cybertruck，为生产更多 Cybercab 腾出产能。同一天，特斯拉上调了全系价格，并暂停了双电机版本的接单。
几天后，马斯克表示这款皮卡是盈利的，停产另有原因，特斯拉需要为 Cybercab 腾出工厂空间和工程师。随后特斯拉停止接受 Premium 四驱版本的订单，并将 Cyberbeast 价格提高到 109,990 美元（现汇率约合 73.5 万元人民币）。
在遭到强烈反对、同时需求依旧强劲之后，特斯拉决定把生产延长到 2027 年夏末。改装公司 Unplugged Performance 甚至提出，在特斯拉自己的产线关停后，愿意继续为其生产 Cybertruck。
价格仍在上涨，交付窗口又一路拖到停产前夕，Cybertruck 很可能在正式停产之前就已经卖光。