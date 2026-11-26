IT之家 11 月 26 日消息，特斯拉又一次上调了 Cybertruck 的价格。Cyberbeast 是目前美国市场上唯一还能下单的 Cybertruck 版本，售价从 109,990 美元（IT之家注：现汇率约合 73.5 万元人民币）涨到了 114,990 美元（现汇率约合 76.8 万元人民币），涨幅 5,000 美元（现汇率约合 33,391 元人民币）。特斯拉同时停止为新订单提供租赁方案，买家只能全款支付或贷款购车。

目前新订单的预计交付时间为 2027 年 3 月至 6 月，该时间段的末期已经接近 2027 年夏末，而特斯拉计划正是在那时停止生产 Cybertruck。

新价格与 Cyberbeast 在 2026 年初的售价相同，但当时消费者花这笔钱能买到的配置要多得多。今年 2 月特斯拉取消 Cyberbeast 的 Luxe 套餐之前，114,990 美元（现汇率约合 76.8 万元人民币）的价格包含终身 FSD、免费超级充电、高级车载互联服务，以及四年含轮胎和挡风玻璃保障的保养服务。如今这些附加权益一样都不再包含。

今年以来 Cybertruck 的价格变化如下：

版本 2026 年初 2026 年 8 月 11 月 6 日 11 月 10 日 现在 双电机四驱 59,990 美元 （现汇率约合 40.1 万元人民币） 74,990 美元 （现汇率约合 50.1 万元人民币） 82,490 美元 （现汇率约合 55.1 万元人民币） （暂停接单） 暂停接单 暂停接单 Premium 四驱 79,990 美元 （现汇率约合 53.4 万元人民币） 84,990 美元 （现汇率约合 56.8 万元人民币） 92,490 美元 （现汇率约合 61.8 万元人民币） 暂停接单 暂停接单 Cyberbeast 99,990 美元 （现汇率约合 66.8 万元人民币） 99,990 美元 （现汇率约合 66.8 万元人民币） 102,490 美元 （现汇率约合 68.4 万元人民币） 109,990 美元 （现汇率约合 73.5 万元人民币） 114,990 美元 （现汇率约合 76.8 万元人民币）

本月早些时候，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将停止生产 Cybertruck，为生产更多 Cybercab 腾出产能。同一天，特斯拉上调了全系价格，并暂停了双电机版本的接单。

几天后，马斯克表示这款皮卡是盈利的，停产另有原因，特斯拉需要为 Cybercab 腾出工厂空间和工程师。随后特斯拉停止接受 Premium 四驱版本的订单，并将 Cyberbeast 价格提高到 109,990 美元（现汇率约合 73.5 万元人民币）。

在遭到强烈反对、同时需求依旧强劲之后，特斯拉决定把生产延长到 2027 年夏末。改装公司 Unplugged Performance 甚至提出，在特斯拉自己的产线关停后，愿意继续为其生产 Cybertruck。

价格仍在上涨，交付窗口又一路拖到停产前夕，Cybertruck 很可能在正式停产之前就已经卖光。