IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞全新瑞虎 8 PLUS 完成申报，此外，新车的官图也已公布。作为瑞虎系列的全新车型，全新奇瑞瑞虎 8 PLUS 将于明日开幕的广州车展上正式亮相。

外观方面，全新瑞虎 8 PLUS 采用了最新设计语言，配备了大尺寸的直瀑式格栅。侧面配备了传统的机械式门把手，尾部采用贯穿设计的尾灯组，并采用双边共两出排气。

本次公示共有两款动力版本车型，分别为汽油版全新瑞虎 8 PLUS 与混合动力版全新瑞虎 8 PLUS SHEV。两款车型均定位多用途乘用车，轴距均为 2850mm，支持 5 座、7 座两种座椅布局，轮胎规格提供 235/55R18、235/50R19、245/45R20 三种选择。

IT之家注意到，汽油版车型车身尺寸为长 4862mm、宽 1927mm、高 1752/1758mm，搭载型号为 SQRF4J16C 的 1.6T 发动机，排量 1598ml，额定功率 147kW，最大净功率 140kW，最高车速 192km/h。该车整备质量为 1595/1665/1715kg，总质量 2120/2320kg；5 座布局下油耗申报值为 7.10L/100km，7 座布局下为 7.35L/100km。

混合动力版全新瑞虎 8 PLUS SHEV 车身尺寸为长 4870mm、宽 1927mm、高 1752/1758mm，搭载型号为 SQRH4J15 的 1.5L 发动机，排量 1499ml，提供 110 千瓦和 115 千瓦两种功率，最高车速同样为 192km/h。该车配备由湖北亿纬动力提供的磷酸铁锂蓄电池，不可外接充电，WLTC 工况燃料消耗量为 5.40L/100km。5 座版本整备质量 1790kg、总质量 2300kg；7 座版本整备质量 1845kg、总质量 2500kg。

配置方面，两款车型均可选装天窗、天幕、终身质保标、尾部标识，以及不同造型的轮辋、前位置灯、前格栅、侧标。其中混合动力版额外提供激光雷达、卡钳选装。两款车型均配备 EDR 汽车事件数据记录系统，可选装 ETC 车载装置，ABS 系统由博世汽车部件（苏州）有限公司提供。

▲ 汽油版

▲ SHEV 混合动力版

以下为汽车参数详情：

▲ 汽油版

▲ SHEV 混合动力版

第二十四届广州国际汽车展览会专题