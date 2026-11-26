IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞艾瑞泽 9（ARRIZO 9）完成申报。

IT之家注意到，从车尾标识来看，本次申报车型为奇瑞全新中型轿车艾瑞泽 9，整体采用溜背轿跑造型，车尾配备贯穿式熏黑尾灯，中央带有 CHERY 字母标识，下包围采用双边共四出排气装饰，整体运动感较强。

尺寸方面，新车长宽高分别为 5000 / 1906 / 1506mm（混动版高度为 1504mm），轴距为 2900mm，定位于中型轿车，采用 5 座布局。轮胎规格可选 235/45R18、235/50R18、235/45R19，同时提供多款轮辋样式可选。

动力方面，本次申报覆盖三种动力版本：1.6T 燃油版型号为 SQR7160T1MATC，搭载奇瑞 SQRF4J16C 发动机，排量 1598ml，额定功率 147kW，发动机最大净功率 140kW，申报油耗 6.39L/100km，整备质量 1540kg，最高车速 200km/h；2.0T 燃油版型号为 SQR7200T1MATC，搭载 SQRF4J20C 发动机，排量 1998ml，额定功率 192kW，发动机最大净功率 183kW，申报油耗 6.77L/100km，整备质量为 1580kg、1605kg 两种，最高车速同样为 200km/h；1.5T 混动版型号为 SQR7150HEVT1MA，搭载 SQRH4J15 混动专用发动机，排量 1499ml，额定功率 115kW，发动机最大净功率 105kW，WLTC 综合油耗 5.35L/100km，整备质量 1680kg，最高车速 180km/h。

配置方面，新车全系可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR），ABS 系统由博世汽车部件（苏州）有限公司提供；2.0T 版本与混动版可选装前后红色卡钳，混动版还可选装激光雷达、尾翼，标配天幕，搭载湖北亿纬动力有限公司生产的磷酸铁锂蓄电池，且不可外接充电。

以下为汽车参数详情：

▲ 2.0T 燃油版

▲ 1.6T 燃油版

▲ 1.5T 混动版