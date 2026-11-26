IT之家 11 月 26 日消息，11 月 26 日 17 时 38 分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感四十九号 01 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

据介绍，遥感四十九号 01 组卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产和防灾减灾等领域。

IT之家获悉，这次任务是长征系列运载火箭的第 681 次飞行。

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此次执行发射任务的长征二号丁运载火箭是一型常温两级液体运载火箭，于 1992 年 8 月 9 日首飞，如今已成为我国近地轨道和太阳同步轨道发射的主力运载火箭，其 500 公里太阳同步轨道运载能力为 1.9 吨，可满足单星、多星并联、串联、搭载等多种形式的发射需求。

2025 年 9 月 29 日，长征二号丁运载火箭完成第 100 次发射，成功将试验三十号卫星 01、02 星送入预定轨道，由此成为我国第二型突破百发的单一型号运载火箭，并创造了百发全胜的优异战绩，那次任务同时也是长征系列运载火箭的第 598 次发射。

本次任务的发射地西昌卫星发射中心于 1970 年动工兴建，1984 年 4 月 8 日长征三号运载火箭在此成功发射东方红二号试验通信卫星，是我国重要的航天发射场，也被称为高轨卫星“母港”和“北斗母港”，探月工程中的嫦娥一号至嫦娥四号均从这里启程。2025 年，该中心全年共完成 31 次发射任务。

作为参照，同一“遥感”系列的遥感四十号 04 组卫星于 2026 年 9 月 24 日由长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心发射升空，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。

在农产品估产和防灾减灾领域，遥感数据正发挥越来越大的作用：农业部门通过多源卫星影像监测作物长势、种植面积和灾害影响，并结合气象数据建立估产模型；其中光学影像受云雨影响较大，合成孔径雷达能够穿透云层，两者结合可提高观测频次。

此前在 2026 年 11 月 19 日，长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心成功将实践二十四号卫星送入预定轨道，那次任务是长征系列运载火箭的第 678 次发射。