IT之家 11 月 27 日消息，Epic 本周送出的游戏是《Bread and Fred》，下周送出的游戏是《Strange Antiquities》。

领取链接：《Bread and Fred》

IT之家附《Bread and Fred》游戏简介：

Bread & Fred 是一款具有挑战性的合作平台游戏，两名玩家必须合作跳跃并爬上雪山之巅。扮演 Bread 和 Fred，进行令人恼火、有时甚至令人发狂的攀爬，每次跳跃都需要精确度。每一次着陆，你都会离山顶更近，离掌握平台跳跃更近一步，但从山上掉下来的距离会更远。

企鹅机制：

- 摇摆到达远处的平台！

Bread 和 Fred 彼此依恋。这意味着你们不仅会一起坠落，而且还可以充分利用动量来摆动并推动彼此，超越任何一只企鹅所能跳跃的高度。确保其中一人锚定在地面上，否则你们都会摔倒！

- 尽可能地抓住墙壁！

企鹅的小手不是很好，但你可以和你的伙伴一起挂在墙上几秒钟，摆动它们并克服下一个障碍。不过要小心。这些企鹅很胖，所以你坚持不了多久。快行动吧！

- 单人模式！

找不到你的企鹅伙伴？把你的绳子绑在 Jeff 身上（一块石头！），然后用它代替！攀爬完全取决于你和你的技巧，但这也意味着当你跌倒时，你没有人可以责怪......

传说，凭借这些技能，一些企鹅英雄成功登上了顶峰。你会成为他们中的一员吗？

每次跌倒都会受伤，但要努力学习并笑过。仔细思考每次跳跃并掌握企鹅登顶的技能。

对于最疯狂的登山者来说，《Bread & Fred》提供了快速奔跑模式，这样你就可以竞争并被加冕为地球上最好的企鹅。

这座山在等着你。完成你的使命。互相配合，就能走上更远的山。尽量不要跌倒（跌倒太多）。祝你好运！！