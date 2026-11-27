“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 27 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1. 全球首个乙肝功能性治愈新药在中国获批上市

国家药品监督管理局批准贝普若韦生（英文名：Bepirovirsen；商品名：贺舒可）上市，该药品联合核苷（酸）类似物（NAs）用于慢性乙型肝炎病毒感染的功能性治愈。贝普若韦生今年相继在日本、美国、加拿大获批，成为全球首个且唯一获得多国监管共同认定、以“功能性治愈”为治疗目标的乙肝新药。>> 查看详情

2. 华为星驰辅助驾驶发布：与乾崑智驾技术同源、资源共享，明年超 10 款车型量产上市

在 26 日晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志正式发布了华为星驰辅助驾驶。新版的华为星驰辅助驾驶将只专注于辅助驾驶领域，与面向自动驾驶的乾崑智驾技术同源（WEWA 架构）、资源共享（云端训练算力 | 高质量训练里程数据）、流程 & 质量（IPD 研发流程 | 车规质量管理体系）。>> 查看详情

3. 向全美孩子每人赠送 2 股股票，SpaceX 和马斯克本人出手力挺特朗普儿童账户

SpaceX 公司当地时间 11 月 25 日发布公告，将为每一个现有的特朗普儿童账户各捐赠 1 股新发行的 A 类普通股，帮助美国儿童建立长期储蓄。作为其“为每个美国孩子捐赠一股 SpaceX 股票”承诺的体现，SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克还将亲自拿出与所捐赠股票数量相等的股份进行匹配捐赠，也就是 SpaceX 每捐 1 股，马斯克也捐 1 股。>> 查看详情

4. 手机一碰过闸：微信 iOS 端 8.0.80 版本上线 NFC 交通卡

今年 10 月，微信 iOS 平台迎来了 8.0.80 正式版更新，官方更新日志为“解决了一些已知问题”。IT之家在实测过程中发现，该版本微信在卡包中上线了 NFC 交通卡，宣称“无需找码，手机一碰秒过闸”。>> 查看详情

5. 商务部：将进一步扩大二手商品流通

“互联网 + 二手商品”模式日益普及，带动了二手行业从传统的“一收一卖”模式，向收购、分销，服务全链条经营的转型，二手商品的租赁、竞拍等新型业态快速发展。>> 查看详情

6. 曝苹果 iOS 28 将彻底翻新通知中心，有望解决广告困扰

在 Android 16 及更高版本中，用户可以将通知分为“新闻”、“促销”、“社交”和“推荐”等类别。如果 iOS 也能实现类似功能，就能帮助用户避免被过多广告信息所干扰。>> 查看详情

7. 蔚来李斌谈小鹏智驾即将付费：买小鹏就趁早，非常高兴看到小鹏走付费订阅的商业模式

在 11 月 25 日的「Origin 原点」2026 小鹏科技日活动中，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏宣布，小鹏图灵 AI 智驾将于 2027 年第二季度面向全球新购车用户提供订阅服务，服务开启前下订用户，智驾权益终身不变。>> 查看详情

8. 苹果 iPhone 18 Pro 等锁屏变“广告牌”：海外多款 App 被反馈违规推送促销通知

科技媒体 MacRumors 等多家海外媒体报道，一些 App 公然违反 App Store 规则，且苹果公司审核与治理似乎未能有效落实，导致 iPhone 18 Pro 等用户面临日益增多的“通知广告”困扰。>> 查看详情

9. Counterpoint：中国双 11 智能手机销量同比降 17%，畅销榜前五均为苹果 iPhone，华为逆势唯一增长

Counterpoint 数据显示，2026 年双 11 促销周期内中国智能手机销量同比下滑 17%，苹果凭借六款机型进入畅销榜前十位居第一，华为是唯一实现正增长的主流厂商，零部件成本上涨导致终端降价空间受限，消费者普遍选择推迟换机。>> 查看详情

10. 马斯克推动“人类史上最大并购案”：特斯拉和 SpaceX 冲刺年底合并，新公司市值规模逼近英国全年 GDP

《金融时报》11 月 25 日发布博文，报道称马斯克正积极推动特斯拉与 SpaceX 合并，争取在 2026 年 12 月 31 日前达成协议，合并后的公司市值将达约 3.5 万亿美元，可能成为人类有史以来规模最大的并购交易。>> 查看详情

11. 宁德时代预告 30#巧克力电池：首发 100kWh 版本，支持实现 3s 级零百加速

在 26 日晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志正式官宣华为乾崑智驾 × 宁德时代巧克力换电达成合作，并发布了智能补能解决方案。宁德时代市场联席总裁杨峻还在现场预告了 30#巧克力电池，其定位是“更全能的电池”。>> 查看详情

12. 消息称华为引望将推出新的智驾品牌，在产品设计和价格带上与乾崑形成区隔

华为引望将推出新的智驾品牌。新品牌将在产品设计和价格带上和华为乾崑形成区隔。>> 查看详情

13. 横跨 L2、L3、L4：华为靳玉志重申乾崑智驾 HUAWEI ADS 5 为自动驾驶而来

在 26 日晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志登台发表主题演讲。他重申，华为乾崑智驾 HUAWEI ADS 5 为自动驾驶而来。>> 查看详情

14. 启境汽车发布全新品牌 LOGO，寓意“一枚守护美好生活的徽章”

启境汽车官方 26 日正式发布了全新品牌 LOGO，寓意是一枚守护美好生活的徽章。而在工信部昨晚发布的第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，启境的图形车标已完成申报并上车。>> 查看详情

15. 过场动画已达 30FPS！民间移植 PC 版《GTA6》游戏突飞猛进，两天从 2FPS 提升到 30FPS

根据 PortWatch 网站追踪信息显示，民间 PC 移植版《侠盗猎车手 VI》（GTA6）进展迅速，25 日非官方移植版性能还卡在 3~5 FPS 之间，最新消息称过场动画等部分场景可以达到 30 FPS，但游戏运行实际帧率在 20 FPS 左右。>> 查看详情

16. 《GTA 6》民间 PC 移植新突破：已能渲染游戏世界，帧率约 5~7 FPS

科技媒体 tweaktown 11 月 25 日发布博文，报道称开源社区借助 AI 以及此前曝光的 XBOX 可执行文件，正在加速推进非官方 PC 移植《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏。>> 查看详情

17. 古尔曼：苹果 MacBook Air 将于 2027-2028 年迎来重大改款，预计搭载 OLED 屏幕

古尔曼透露，MacBook Air 将在 2027 年底或 2028 年推出采用全新模具的改款机型，OLED 屏幕有望成为升级重点。2027 年初还将先更新 M6 芯片，但外观不变。>> 查看详情

18. 高端 GPU“急寻下家”：数千枚英伟达 B300 涌入海外转售市场

CNBC 11 月 25 日报道，在美国收紧相关规定后，英伟达 GPU 销售商正急于为手中的高端芯片寻找新买家。市场人士称，大量英伟达 GPU 涌入转售市场，其中涉及数千枚先进 B300 芯片的交易意向已经出现。>> 查看详情

19. 格力电器董明珠、长城汽车魏建军痛斥恶意挖人：培养 10 多年的人才被轻易挖走，对企业是严重损失

两人在直播中谈及企业人才流动问题，两人都表示企业在实践中培育人才非常不容易，培养 10 多年的人才被轻易挖走，对企业来讲是很严重的损失。>> 查看详情

20. 英伟达黄仁勋的“失业 11 天”：曾想骑摩托横穿美国

播客主持人、AI 研究者莱克斯 · 弗里德曼（Lex Fridman）于 11 月 24 日在 X 平台发布推文，报道称在黄仁勋离职英伟达 CEO 的 11 天时间里，他们曾规划骑摩托车横穿美国。>> 查看详情

21. 11 月 26 日晚国内成品油价格降低：加满一箱油将少花 17.5 元左右

按照油箱容量为 50L 的家用轿车为例，加满一箱 92 号汽油将少花 17.5 元左右 >> 查看详情

22. 小米董事长、2700 万粉丝大 V 雷军首次到新浪总部参观，王高飞热情接待、试坐澎程 N70 汽车

小米创办人、董事长兼 CEO 雷军 11 月 26 日到访北京新浪总部，与新浪员工热情互动。微博 CEO 王高飞热情接待了雷军，王高飞还特意到澎程 N70 超大二排试坐了一下，他感觉比 N90 二排还大。>> 查看详情

23. 蔡磊回应病情：去年已进入终末期，希望大家关注渐冻症本身

蔡磊本人的微博账号发布回应消息，表示自己的身体进入渐冻症病情的终末期，是从去年就已经发生的事实，并不是这两天突然恶化的。>> 查看详情

24. 腾讯《英雄联盟电竞经理》宣布 2027 年 1 月 26 日停运，11 月 26 日起停止游戏充值和新用户注册

腾讯公告称因游戏开发及运营策略调整，该游戏即日起停止充值与新用户注册，2027 年 1 月 26 日 11 时关闭服务器并删除账号数据。付费点券留存用户可在期限内领取《英雄联盟》《无畏契约》等旗下游戏礼包作为补偿。>> 查看详情

25. 魏建军称长城汽车与格力电器特别相似，董明珠建议做个性化产品

格力电器董事长董明珠给了魏建军一个建议：长城对汽车技术的掌控已经比较可控，其实应该在做个性化的产品上，做一些思考。>> 查看详情

26. 爱奇艺股价不到 1 美元、收到纳斯达克不合规通知，回应称不影响业务运营、正在评估各种可行方案

爱奇艺 11 月 25 日发布公告，已收到纳斯达克上市资格部门于 2026 年 11 月 25 日发出的书面通知，指出公司未遵守《纳斯达克上市规则》中 1.00 美元的最低买入价要求。>> 查看详情

27. 鸿蒙智行智界迎来第 20 万台整车下线，三年覆盖轿车、SUV、MPV 多品类

智界汽车宣布第 20 万台整车下线。官方称智界 V9 夺得 2026 年 40 万元以上 MPV 累计销量第一，智界 RX 刷新浙赛中国品牌量产 SUV 最快圈速，智界 R7 累计收获超 13 万车主。智界作为鸿蒙智行体系车型，搭载鸿蒙座舱与华为 ADS 智驾。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。