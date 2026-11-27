IT之家 11 月 27 日消息，当地时间 26 日，据外媒 Neowin 报道，Linux Mint 27 的首批 Beta 测试镜像现已正式开放下载。新版本代号为 Adrien，基于 Ubuntu 26.04 LTS 打造，Cinnamon、MATE 和 Xfce 三个桌面版本的测试镜像均已获准发布。

对于笔记本用户而言，Linux Mint 27 最值得期待的变化之一是休眠功能终于回归，设置过程更为简便。新版本还带来了几款新应用：系统监控工具、终端模拟器和压缩包管理工具。

IT之家汇总该版本带来的主要变化如下：

睡眠模式

合上笔记本电脑屏幕后，系统通常会进入“挂起”状态。该功能会先将当前工作会话保存到磁盘，再彻底关闭电脑，因此不会继续消耗电量。重新打开笔记本电脑时，之前的工作状态可以原样恢复，电池电量也不会受到影响。

Linux Mint 27 在系统管理工具中增加了专门的睡眠模式设置页面。用户可以轻松启用休眠，并完成正确配置。

除此之外，该版本还增加了两种睡眠模式：混合睡眠，以及先挂起后休眠。

混合睡眠会在让电脑进入挂起状态的同时，将当前会话保存到磁盘。即使电池最终耗尽，仍需要接上电源才能继续使用电脑，之前的工作会话可以恢复。

先挂起后休眠则顾名思义：电脑首先进入挂起状态，等电池电量降至临界水平时，再切换到休眠状态。

不过，休眠也有自己的缺点。其速度与挂起相比要慢得多，让电脑进入休眠再恢复，花费的时间甚至可能比重启还长。

Nemo 预览窗格

Nemo 文件管理器新增了预览窗格。按下 F7 键，或点击状态栏中的按钮，即可开启或关闭该功能。

预览窗格可以直接预览音频、图片和视频文件，还会显示媒体文件的详细信息。

Superlight

Superlight 是一款全新的系统监控工具，可以全面查看电脑的运行状态。除 CPU 和内存使用率图表外，还能监控交换空间、GPU、网络、磁盘 I/O、温度和风扇转速。在应用页面中，可以查看当前运行的所有应用以及系统资源占用情况。

Superlight 提供了丰富的可选列项，用户可以自由选择需要显示的信息，还能调整排序方式和列的排列顺序。所有这些设置都会自动保存。

如果电脑配备电池，还可以查看电池状态及各项详细信息，包括电量变化和功率输入、输出的历史记录。存储页面则负责分析磁盘空间占用情况，显示哪些内容占用了存储空间。

打开页面后，首先会看到磁盘空间的总体使用情况。点击“文件”，就能进一步查看占用空间最多的文件和文件夹。

点击“Steam”，则可以查看哪些游戏占用了磁盘空间。

Velocitty

Velocitty 是 Linux Mint 推出的一款全新终端应用。与 Ghostty 和 Ptyxis 一样，它支持标签页总览，用户还可以通过不同的配色方案自定义终端主题。

与 Firefox 类似，其不仅可以调整同一窗口内的标签页顺序，还能在不同终端窗口之间移动标签页，或将某个标签页单独拆分到新窗口中。

用户可以自行选择 Shell，并设置启动时执行的命令。

Velocitty 还支持在偏好设置中缩短路径显示。例如，原本完整的 /var/lib/dpkg/info，在标签页名称中可以简化为 info，在命令提示符中则会显示为…/lib/ dpkg / info。

标签页还会根据当前活动状态改变颜色：红色表示正在使用超级用户权限（root、sudo 或 pkexec）；蓝色表示 SSH、SFTP 等远程会话；如果有进程运行，则会使用较浅的色调。

每个标签页也都可以单独定制。用户可以设置标签页名称、颜色和执行命令，还能决定启动 Velocitty 时是否自动打开对应标签页。点击书签图标，就能快速展开所有自定义标签页。

Unfold

Unfold 是一款主打简洁易用的轻量级压缩包管理工具，提供查看、创建和解压压缩包等基本功能。

Unfold 基于 7-Zip 和 7-Zip-RAR 开发，支持两者提供的全部加密格式，需要密码才能解压的压缩包也不在话下。

其他

Xenity 是基于 Zenity 3.44（GTK3）开发的分支版本，在功能、界面外观和语法方面均与原版保持一致。Xenity 已进入 Mint 22.x 和 LMDE 7 的软件仓库，所有原先依赖 Zenity 的 Cinnamon 扩展组件也都完成了迁移。

社区网站的原有版本已经运行多年。网站使用 PHP 开发，用户可以通过登录名和密码注册账户。鉴于近期发现 PHP 存在严重漏洞，开发团队决定彻底重写网站，同时减少数据库中保存的敏感信息。

新网站不再使用 PHP，也不再存储或处理密码，账户身份验证改由 GitHub 负责。用户登录时，社区网站会从 GitHub 获取用户名、电子邮件地址和头像。如果用户提供的邮箱与某个已有账户绑定的邮箱一致，原有账户就会与新账户合并。