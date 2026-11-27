IT之家 11 月 27 日消息，工信部今日发布《2026 年前 10 个月通信业经济运行情况》，前 10 个月，通信业运行基本平稳。电信业务总量稳步增长，移动互联网接入流量延续较快增势，5G、千兆、物联网等新型基础设施建设持续推进。

一、总体运行情况

前 10 个月，电信业务收入累计完成 1.43 万亿元，同比下降 2.6%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 7.2%。

图 1 电信业务收入和电信业务总量累计增速

二、电信用户发展情况固定宽带接入用户规模稳步扩大，千兆用户数持续增加。截至 10 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户达到 7.1 亿户，比上年末净增 1951 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达到 6.79 亿户，占总用户数的 95.6%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达到 2.67 亿户，比上年末净增 2869 万户，占总用户的 37.6%，占比较上年末提升 3.1 个百分点。移动电话用户规模稳中有增，5G 用户数较快增加。截至 10 月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户达到 18.54 亿户，比上年末净增 2670 万户。其中，5G 移动电话用户达到 13.26 亿户，比上年末净增 1.22 亿户，占移动电话用户的 71.6%。

图 2 5G 移动电话用户情况

移动物联网终端用户增长较快。截至 10 月末，三家基础电信企业发展移动物联网终端用户 31.18 亿户，比上年末净增 2.3 亿户。互联网电视（IPTV、OTT）用户达到 4.06 亿户，比上年末减少 171.5 万户。

三、电信业务使用情况移动互联网累计接入流量较快增长，10 月 DOU 值创新高。前 10 个月，移动互联网累计接入流量达到 3777 亿 GB，同比增长 16.8%。截至 10 月末，移动互联网用户达到 16.4 亿户，比上年末净增 2990 万户。10 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 25.28GB/（户・月），同比增长 13.8%，比上年年底高 2.24GB/（户・月）。

电话通话量延续下滑态势。前 10 个月，移动电话去话通话时长完成 1.57 万亿分钟，同比下降 7.2%；固定电话主叫通话时长完成 466.1 亿分钟，同比下降 16.8%。前 10 个月，全国移动短信业务量同比下降 11.6%；移动短信业务收入同比下降 11.9%。

四、通信能力情况千兆光纤宽带网络建设有序推进。截至 10 月末，全国互联网宽带接入端口数达到 12.75 亿个，比上年末净增 2398 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口数达到 12.34 亿个，比上年末净增 2320 万个，占互联网宽带接入端口数的 96.8%。截至 10 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达到 3363 万个，比上年末净增 200.9 万个。

5G 网络建设持续深化。截至 10 月末，5G 基站数达到 528.1 万个，呈持续增长态势，占移动基站数的 40.6%，占比较前三季度提高 0.6 个百分点。

五、地区发展情况各地区加快推动千兆、5G 用户渗透。截至 10 月末，东、中、西部和东北地区 1000Mbps 及以上固定宽带接入用户渗透率分别为 36.9%、38.3%、38.9% 和 33.6%，较上年末分别提升 2.3 个、4.4 个、2.8 个和 4.6 个百分点；5G 移动电话用户渗透率分别为 70.9%、72.3%、71.6%、72.4%，较上年末分别提升 5.4 个、5.8 个、5.7 个和 5.9 个百分点。

各地区移动互联网接入流量保持两位数增长。前 10 个月，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到 1604 亿 GB、875.4 亿 GB、1071 亿 GB 和 225.8 亿 GB，同比分别增长 18.2%、15%、16.3% 和 16.8%。