IT之家 11 月 27 日消息，在今天的 2026 广州车展上，赛力斯集团副总裁、问界汽车 CTO 周林分享了问界汽车面向 L3 的研发和测试体系。

据介绍，问界汽车拥有 1300+ 的 L3 整车安全策略、14000+ 的 L3 测试用例、实车测试里程 1100 万公里、覆盖用户场景 10 万+。

周林提到，问界的辅助驾驶总里程位居中国市场首位，已超过 120 亿公里。在非节假日期间，其单日平均新增辅助驾驶里程超过 2350 万公里，且这一数据仍在持续攀升。

据IT之家了解，问界最新一代双旗舰 —— 全新一代 M9 和新 M8 均全系标配整车一体 L3 架构，即将上市的新 M7 也会采用整车一体 L3 架构设计。

延伸阅读 L3 级即「有条件自动驾驶」。按照我国相关标准定义，在系统设计运行条件内，自动驾驶系统可执行全部动态驾驶任务，驾驶员无需持续关注道路，但在系统发出接管请求时须及时接管。这也正是问界 CTO 周林所强调的 L3 时代核心体验「脱手脱眼」的来源。 与 L3 落地直接相关的强制性国家标准《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721-2026）已于 2026 年 7 月 30 日发布，将于 2027 年 7 月 1 日起实施，适用于搭载 L3 级（有条件自动驾驶）和 L4 级（高度自动驾驶）的 M 类（载客）、N 类（载货）车辆，自动泊车不在此列。该标准要求车企建立覆盖产品全生命周期的安全保障能力，自动驾驶系统安全水平至少达到「一个合格且专注的人类司机」的水平，车辆须依次通过仿真试验（可选）、场地试验、道路试验和第三方检测机构综合检验等环节，缺一不可。 在国标落地之前，我国自动驾驶商业化已在推进，2025 年已有两款 L3 级车型获得附条件准入许可。问界与中汽中心于 2024 年 10 月 11 日在天津共同揭牌成立「问界新豪华汽车技术共创实验室」，聚焦新豪华汽车技术，覆盖高端智能电动汽车多个领域。赛力斯集团董事长（创始人）为张兴海，集团首席技术官（CTO）为周林。本届展会为第二十四届广州国际汽车展览会，于 2026 年 11 月 27 日至 12 月 6 日在中国进出口商品交易会展馆举行，问界在车展期间开启整车一体 L3 架构技术分享会。 文中提到的最新一代双旗舰之一问界 M9，由赛力斯与华为联合设计，搭载华为途灵龙行平台，提供 800V 高压纯电平台与 800V 高压增程平台两种动力形式，纯电版 CLTC 纯电续航 750 公里，增程版 CLTC 综合续航 1405 公里。另一款双旗舰问界 M8 定位中大型 SUV，提供五座、六座版本以及增程、纯电动力形式，官方指导价区间为 35.98 万至 48.98 万元。

第二十四届广州国际汽车展览会专题