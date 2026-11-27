IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展期间，长城汽车董事长魏建军接受媒体采访，回应了长城为何仍坚持燃油车及多能源技术路线，并对近期行业热议的“速成车”话题发表了看法。

他明确表示，长城在国内销售电动车暂未实现盈利，但在海外市场“一车卖全球”的商业模式已完全跑通。

魏建军指出，汽车产业需要形成商业闭环。目前长城在国内卖电动车不赚钱，但在海外市场，纯电、燃油、油电混动（HEV）和插电混动（PHEV）车型均能实现盈利。他认为，判断一种能源形式是否足够好，不应仅以电动化为标准，而要看其能否满足全球不同地区用户的真实需求，部分国家仍面临电力短缺和充电设施不足的问题。

这一逻辑依托于长城汽车的“归元平台”，该平台实现了从传统燃油到纯电、插混、油混的多种动力形式覆盖，即“一车多动力、一车多能源”。魏建军以欧拉 5 为例，该车动力已由此前的三种扩展至纯燃油、纯电、HEV、PHEV 四种，目前月销量接近 2 万辆，其中出口超 1 万辆。

在平台化开发上，长城正推进“一车多姿态、一车多品类”模式。欧拉 5 所在平台共通化率达 95% 左右，可同时衍生 SUV 和低趴轿车等品类。魏建军确认相关车型未来极有可能在海外实现本地化生产，并强调中国车企出海必须从整车出口走向产业出海、技术出海和生态出海。

技术细节方面，魏建军透露长城 V9X 也将采用多动力模式，覆盖纯电、PHEV 和 HEV。其中 HEV 版本将采用大电量 Hi4-HEV 技术，电池电量为 3.6 千瓦时。IT之家注：传统 HEV 电池容量通常在 1 至 2 千瓦时，大电量方案能在不改变加油习惯的前提下，提升纯电行驶占比并进一步优化综合油耗。

此外，针对蔚来创始人李斌此前称“速成车是对中国车污名化”的言论，魏建军回应称：“基本对，我认可他的说法。”他表示，部分被称为“速成车”的产品前期策划时间很长，可能只是试验阶段较短。今年 8 月，他曾公开表示长城汽车 36 年来没有造过一辆“速成车”。10 月 10 日，工信部等四部门已就加强汽车产品研发测试验证发布征求意见稿，进一步强化了相关合规要求。

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