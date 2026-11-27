IT之家 11 月 27 日现场消息，今天（11 月 27 日）召开的 2026 广州国际汽车展览会上，奥迪旗下首款大型豪华全尺寸 SUV Q9 迎来中国首秀。作为奥迪首次启用“9”命名的旗舰 SUV，Q9 也是奥迪品牌史上尺寸最大的车型，填补了奥迪在全尺寸豪华 SUV 市场的空白。

奥迪 Q9 车身长 5.31 米、宽 2.21 米、高 1.81 米，轴距达 3.14 米，尺寸全面超越现款 Q7 与 Q8。其定位直指奔驰 GLS 和宝马 X7，将进入百万级全尺寸豪华 SUV 竞争区间。新车提供六座和七座布局，第二排可选独立电动座椅，兼顾商务接待与多人口家庭出行需求。

设计上，奥迪 Q9 延续品牌家族化语言，采用大尺寸直瀑式格栅与分体式灯组；尾部配备第三代数字化 OLED 尾灯，可根据场景呈现不同提示图案。车内配备 14.5 英寸中控屏，以及 12.3 英寸全液晶仪表屏和副驾驶娱乐屏，并支持 HUD 抬头显示。IT之家附上相关图片如下：

配置方面，Q9 首次在奥迪车型上搭载电动车门，支持 App 远程开闭，解锁时还可在地面投射迎宾光毯；新车配备超过 1.5 平方米的可调光全景天窗、六活塞制动卡钳，并提供最大 23 英寸轮圈可选。海外版基于 PPC 豪华燃油智能平台打造，搭载 3.0T V6 轻混动力、quattro 四驱、空气悬架及后轮转向系统。

消息称奥迪 Q9 已于今年 7 月完成全球首发，计划于 2027 年 1 月正式在国内上市，预计将以进口形式引入。

第二十四届广州国际汽车展览会专题